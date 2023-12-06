«Пусть несёт ответственность за всё»: в Алтайском крае собака набросилась и искусала подростка

Очевидцы говорят, что хозяйка пса стояла наподалёку и наблюдала.
В городе Бийске на школьницу налетела собака. Не бездомная - это очевидно по её внешнему виду. Как потом сообщали, хозяйка агрессивной псины была рядом но даже и не пыталась успокоить своего питомца. Впрочем, эта информация пока не подтверждена. Вполне возможно, что собака убежала и носилась по округе без всякого присмотра.
На видео попал момент нападения на ребёнка - собака подлетает, кусает девочку за руки и валит на снег. Агрессивное животное смогли отогнать только подоспевшие на помощь мужики.
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Как рассказала пострадавшая:
Я чувствую себя нормально, но сильно болят и опухли руки от укусов. Хозяина собаки не нашлось. Никто подробностей на данный момент не выясняет, т.к. рассказали всё в участке вчера. Собака не лаяла, не рычала, бежала на меня молча. Я остановилась, думала, мимо пробежит, но нет. Я очень надеюсь, это пойдёт дальше и найдётся хозяин. Пусть он несёт ответственность за всё, что сделала собака. Я две минуты до дома не дошла.
Полиция зафиксировала нападение и начала проверку.
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За что я не люблю любителей собак - вот за это. Завести животное могут, а следить за ним так чтобы оно ни для кого не могло представлять угрозу даже теоретически - мозгов хватает у двух-трёх из сотни...
Сейчас начнется вой собакофилов, мол виноват хозяин, а не собака. Идите на фиг. В наше время, если собака нападет на детей или скотину, их отводили и стреляли за ухо. Почему сейчас так бережно относятся к дурным собакам, я не понимаю. Ставят человеческую жизнь выше собак.
Разруху в сортирах невозможно победить тотальными запретами.