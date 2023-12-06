«Пусть несёт ответственность за всё»: в Алтайском крае собака набросилась и искусала подростка

В городе Бийске на школьницу налетела собака. Не бездомная - это очевидно по её внешнему виду. Как потом сообщали, хозяйка агрессивной псины была рядом но даже и не пыталась успокоить своего питомца. Впрочем, эта информация пока не подтверждена. Вполне возможно, что собака убежала и носилась по округе без всякого присмотра.

На видео попал момент нападения на ребёнка - собака подлетает, кусает девочку за руки и валит на снег. Агрессивное животное смогли отогнать только подоспевшие на помощь мужики.