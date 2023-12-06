FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15370 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
«Пусть несёт ответственность за всё»: в Алтайском крае собака набросилась и искусала подростка

«Пусть несёт ответственность за всё»: в Алтайском крае собака набросилась и искусала подростка

Автор:
06 декабря 2023 15:06
Сообщество : Животные
Метки: Алтайский край   Бийск   Видео   девочка   нападение   пес   подросток   полиция   собака   хозяйка   
991
1
1

Очевидцы говорят, что хозяйка пса стояла наподалёку и наблюдала.

В городе Бийске на школьницу налетела собака. Не бездомная - это очевидно по её внешнему виду. Как потом сообщали, хозяйка агрессивной псины была рядом но даже и не пыталась успокоить своего питомца. Впрочем, эта информация пока не подтверждена. Вполне возможно, что собака убежала и носилась по округе без всякого присмотра.

На видео попал момент нападения на ребёнка - собака подлетает, кусает девочку за руки и валит на снег. Агрессивное животное смогли отогнать только подоспевшие на помощь мужики.

Как рассказала пострадавшая:

Я чувствую себя нормально, но сильно болят и опухли руки от укусов. Хозяина собаки не нашлось. Никто подробностей на данный момент не выясняет, т.к. рассказали всё в участке вчера. Собака не лаяла, не рычала, бежала на меня молча. Я остановилась, думала, мимо пробежит, но нет. Я очень надеюсь, это пойдёт дальше и найдётся хозяин. Пусть он несёт ответственность за всё, что сделала собака. Я две минуты до дома не дошла.

Полиция зафиксировала нападение и начала проверку.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Алтайский край   Бийск   Видео   девочка   нападение   пес   подросток   полиция   собака   хозяйка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25
Игорь 51 минуту назад
Ребёнку судя по всему 10-12 лет. Без шансов самостоятельно отбиться от такой лошади.
За что я не люблю любителей собак - вот за это. Завести животное могут, а следить за ним так чтобы оно ни для кого не могло представлять угрозу даже теоретически - мозгов хватает у двух-трёх из сотни...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RaiJu 3 минуты назад
Надеюсь собаку усыпят.
Сейчас начнется вой собакофилов, мол виноват хозяин, а не собака. Идите на фиг. В наше время, если собака нападет на детей или скотину, их отводили и стреляли за ухо. Почему сейчас так бережно относятся к дурным собакам, я не понимаю. Ставят человеческую жизнь выше собак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor 46 минут назад
Обоих сук (собаку и хозяйку) на живодёрку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 49 минут назад
Вот поэтому я - ЗА поголовное чипирование собак с ведением всероссийской базы, чтобы знать - кого брать "за пицунду и на кукан"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Игорь Максим Макашев 21 минуту назад
А что там сравнивать? Город Бийск видели где на карте находится? Представляете как быстро "поголовное чипирование" собак и прочий бред дойдёт в такую глубинку? И как так будут к подобным вещам относиться.
Разруху в сортирах невозможно победить тотальными запретами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262384



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных...
Набирающие популярность в сообществах
Необычные поезда, курсирующие на линиях московского метро
Необычные поезда, курсирующие на линиях московского метро
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#люди#аварии#авто аварии#история#США#Москва#природа
#животные#машина#интересное#факты#ДТП#Автовсячина#фильм#подборка#Мемы#дети
#автомобили#интересно#Юмор#Прикол#забавно#позитив#кино#Россия#собака#соцсети
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки Страшнее кошки зверя нет Страшнее кошки зверя нет Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке Хаски "говорит" с итальянским акцентом⁠⁠ Хаски "говорит" с итальянским акцентом⁠⁠

На что жалуетесь?

Вернуться