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Страшнее кошки зверя нет

Страшнее кошки зверя нет

Автор:
02 августа 2023 08:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   инцидент   кошки   нападение   собака   
1980
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Пёс пожалел, что оказался на территории воинственных кошек. Два пушистых бандита преподали четвероногому другу человека болезненный урок.

Погнали наши городских

Барсик Ли и Мурзик Чан. С такими бойцами лучше не связываться.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   инцидент   кошки   нападение   собака   
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13  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кошатники распустили своих кошек - по улице пройти невозможно: "Она не кусается! Она не кусается! Она понюхает и отойдёт! Это она играет!". Ага, играет.
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17k
Сергей 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
perekrestok 58 минут назад
Наверное собака изначально повела себя неправильно. Вот котейки и решили дать урок правильного поведения! Молодцы!
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7k
vasilykopkov 58 минут назад
Пес спокойный просто попался.
Мой добер нападающего кота мгновенно своей огромной пастью хватал, причем как-то не поперёк, а вдоль, что бедный котяра складывался пополам и держал пока я не вытащу. По морде когтями периодически получал, но ему как-то пофиг было.
Местные коты потом с ним не связывались, как видели - сразу удирали, либо на дерево взбирались...
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940
ruslan d 59 минут назад
У меня сибирка была , собакены стороной обходили ... Машина
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17k
Сергей 59 минут назад
Просто собака умнее и кошаков и своих хозяев! Люблю немецких овчарок за их ум и сообразительность!
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194
Александр Шевченко Час назад
Вспомнил свою кошку Алиску, переносили котёнка и откуда не возьмись собака на неё (причём довольно крупная). Мгновенный бросок и собака убегает, потом прибежал хозяин на разборки, собака осталась без глаза. Поэтому никогда не пускайте детей к дворовым/деревенским кошкам дикие хищики, особенно молодые, могут легко и укусить и поцарапал и глаз выбить.
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3k
дед Сергей 2 часа назад
песель просто не стал связываться, а то всю морду порвут
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