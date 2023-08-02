1980
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Пёс пожалел, что оказался на территории воинственных кошек. Два пушистых бандита преподали четвероногому другу человека болезненный урок.
Погнали наши городских
Барсик Ли и Мурзик Чан. С такими бойцами лучше не связываться.
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Мой добер нападающего кота мгновенно своей огромной пастью хватал, причем как-то не поперёк, а вдоль, что бедный котяра складывался пополам и держал пока я не вытащу. По морде когтями периодически получал, но ему как-то пофиг было.
Местные коты потом с ним не связывались, как видели - сразу удирали, либо на дерево взбирались...