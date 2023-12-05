Злоумышленник в маске, перчатках и капюшоне попытался обчистить комиссионку

Ранее он сдал в этот магазин компьютер мамы и ноутбук подруги. А потом решил вернуть гаджеты с помощью налета
Он подошел к стойке администратора, сказав фразу: «Это ограбление!», начал угрожать сотрудникам пистолетом и перцовым баллончиком, потребовал передачи двух ноутбуков и денежных средств.
Сотрудник магазина успел нажать тревожную кнопку, что заметил фигурант и убежал. С целью конспирации он переодел свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой, и направился домой.
После задержания 30-летний злоумышленник пояснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер, принадлежащий маме. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил совершить ограбление, поскольку денег, чтобы выкупить технику, у него не было.
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