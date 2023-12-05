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Злоумышленник в маске, перчатках и капюшоне попытался обчистить комиссионку

Злоумышленник в маске, перчатках и капюшоне попытался обчистить комиссионку

Автор:
05 декабря 2023 10:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   грабитель   комиссионка   криминал   люди   не очень умный   
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Ранее он сдал в этот магазин компьютер мамы и ноутбук подруги. А потом решил вернуть гаджеты с помощью налета

Он подошел к стойке администратора, сказав фразу: «Это ограбление!», начал угрожать сотрудникам пистолетом и перцовым баллончиком, потребовал передачи двух ноутбуков и денежных средств.


Сотрудник магазина успел нажать тревожную кнопку, что заметил фигурант и убежал. С целью конспирации он переодел свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой, и направился домой.


После задержания 30-летний злоумышленник пояснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер, принадлежащий маме. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил совершить ограбление, поскольку денег, чтобы выкупить технику, у него не было.

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Метки: Видео   грабитель   комиссионка   криминал   люди   не очень умный   
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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3k
Yus 2 часа назад
30 лет.
Конченый "гений".
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