Злоумышленник в маске, перчатках и капюшоне попытался обчистить комиссионку

Он подошел к стойке администратора, сказав фразу: «Это ограбление!», начал угрожать сотрудникам пистолетом и перцовым баллончиком, потребовал передачи двух ноутбуков и денежных средств.





Сотрудник магазина успел нажать тревожную кнопку, что заметил фигурант и убежал. С целью конспирации он переодел свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой, и направился домой.





После задержания 30-летний злоумышленник пояснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер, принадлежащий маме. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил совершить ограбление, поскольку денег, чтобы выкупить технику, у него не было.