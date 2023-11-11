Волгоградец отдал почти 100 тысяч рублей за неосуществленные интим-услуги

Житель Пензенской области создал сайты и публиковал на них фиктивные анкеты и фото привлекательных девушек, которые брал из свободных источников.

На допросе у следователя задержанный пояснил, что исполнял сразу две роли, разговаривая со своими жертвами по телефону – администратора сайта и проститутки. Свои способности он продемонстрировал тут же. Голос, которым молодой человек озвучивал стоимость услуг: час – 3,5 тысячи, ночь – 10 тысяч, действительно не отличить от девичьего.