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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 988 постов • 45 подписчиков подписаться
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"Я хочу есть нормальные продукты!": собачница облила посетителя магазина кефиром из-за замечания

"Я хочу есть нормальные продукты!": собачница облила посетителя магазина кефиром из-за замечания

Автор:
04 декабря 2023 12:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   животные   кефир   конфликт   магазин   собака   
2981
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В Подмосковье посетитель магазина обратил внимание на женщин с крупными собаками, которые обнюхивали витрины и товары. Его возмутило, что животные могут испортить продукцию, и он попросил дам покинуть магазин.

В ответ на это собачницы проявили агрессию. Одна из девушек приобрела бутылку кефира и облила ею мужчину, что привело к потасовке и призывам вызвать полицию. Тем не менее, правоохранители не успели прибыть - собачницы скрылись с места происшествия.

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Метки: Видео   животные   кефир   конфликт   магазин   собака   
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66  комментариев
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Почему собаки и владелицы без намордников?
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322
Шэльмавье фон Шольценко 3 секунды назад
К автору тоже ряд вопросов. Почему ты такой конченный зануда? Ну вышли девки, но у тебя же хайло не закрылось.
По честному пару разов тебя следовало бы макнуть в напольное покрытие мордой.
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18k
Роберт Шекли Минуту назад
Какой-то истеричный мужик попался, провоцирует постоянно и ведет себя как тпшка
Собачки классные, правда, плохо что без намордников. Все же этикет должен быть соблюден
Что оператор, что владелица собаки, оба друг друга стоят
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650
Ринат Фамутдинов 5 минут назад
Я просто этому пи...у накатил в кубанку!!! На публику у него очко играет!!!
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45k
Цыц тут у меня 8 минут назад
Мужик истеричка, бабы хабалки.
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12k
Владимир 8 минут назад
Ну а че ему, если администрация магазина позволяет и охрана не лезет. Ему какого больше всех надо, еще и контентик пишет. Короче чмо.
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30k
Кот Баюн 11 минут назад
мужик может и прав, но ведет себя как петух самый натуральный, "контент" снимает, провоцирует...
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30k
Кот Баюн 13 минут назад
мужик ублюдошный, докопался на ровном месте....
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2k
Александр 16 минут назад
а вот завела кота дома, таких проблем не было б))
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9k
Дмитрий 19 минут назад
И всё таки собакам не место в магазине, особенно продуктовом. Вот с такими большими собаками у нас никто не заходит в гипермаркет. все привязывают в предбаннике(так его назову). Тем более там стоит два мощных тепловых шторы и даже зимой тепло. Но вот проблема с маленькими собаками. Маленьких собачек, по чему то все считают, что можно. На какие только хитрости не идут. Заносят мимо охраны под одеждой. А потом перекладывают либо в корзину, либо в тележку. При чём до дверей магазина собаки сами передвигаются. И вот эти люди не понимают, что после них эти же корзинки, тележки, берут другие покупатели, которые складывают в них, например, товары для детей. Т.е. сначала грязная собачка там посидит, потом мамочка ребёнку своему от смесей до игрушек туда наложит. Хлеб(даже в упаковке). Кто его там дома моет? Никто. Берёшь эту же грязную упаковку и, как говорится, за еду. Естественно без упаковки, но ты же всё равно грязную упаковку руками трогаешь перед тем как распаковать продукт. В общем антисанитария полная получается. Так что товарищи любители собак. Оставляйте своих собачек перед входом.
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49
Liberman 22 минуты назад
А че, этим лезбиянкам, в их лезбийском магазине нельзя по еплету было дать? Че визжать?
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1
Oiar 24 минуты назад
Всегда говорил, что бояться надо не собак, а их хозяев))))) А Вот этого петуха гамбургского совсем не жалко))))
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3k
Daimos Полчаса назад
Оператор слишком истеричен при виде собак. Но может его кусали в детстве. Только зачем он тогда стоял так долго и провоцировал. Собаки кстати были самые спокойные в магазине.
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11k
Ледовый Полчаса назад
какой то лошок
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116
ivandike Полчаса назад
Собака адекватнее чем хозяйка
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58k
alertol Полчаса назад
С точки зрения безопасности, зависит от воспитания собаки. С точки зрения здравого смысла "да откуда я знаю воспитанная эта собака или нет?"

Если собака воспитанная привязывай её на улице к столбу какому нибудь (на всякий случай, просто ТБ) и скажи сидеть спокойно, она спокойно посидит и подождёт. Если нет, лучше вообще не выпускай из дома (тем более без намордника, хотя и это не панацея, может просто лапами убить например ребёнка, просто потому что инстинкты)

Самое сложное в этом деле законодательство, не понятно кого лучше усыплять, собаку или хозяина...
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3k
Fiverknot 41 минуту назад
Женщины может и не правы. Но этому петуху в...бать точно надо было за провокации. Попробовал бы он так любому мужику что-то сказать.
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−2
Desinfector 43 минуты назад
По-моему, это магазин Вкусвилл. Они разрешают заходить с собаками до 35 см в холке. Так что автор видео - козел, истеричка и хайпожор. Я бы его не только кефиром облил
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4
Мальчик в трусиках Григорий Бабкин 21 минуту назад
Не только в намордниках, но и на поводках.
Постановление Правительства Москвы от 07.10.2008 N 900-ПП
"....п. 1.10. Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте..."
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9k
Trenzel2003 49 минут назад
Надеюсь полиция примет меры и привлечет эту ТП за хулиганство!
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3k
STRiX 49 минут назад
Собачников не люблю и да, в магазин с ними заходить не следует. Но девушки вполне адекватные в отличии от автора видео, развернулись после замечаний и прямиком пошли из магазина, но гнида оператор, просто обоссаный провокатор, какой-то обиженный жизнью мальчик, такой сопле не грех и е.б.л.о набить. Если бы не его провокационные действия, спектакль на камеру и оскорбления, закончилось бы все по человечески.
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4k
просто Дмитрий 49 минут назад
а я бы вйиппенил.....
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