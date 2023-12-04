"Я хочу есть нормальные продукты!": собачница облила посетителя магазина кефиром из-за замечания

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В Подмосковье посетитель магазина обратил внимание на женщин с крупными собаками, которые обнюхивали витрины и товары. Его возмутило, что животные могут испортить продукцию, и он попросил дам покинуть магазин.
В ответ на это собачницы проявили агрессию. Одна из девушек приобрела бутылку кефира и облила ею мужчину, что привело к потасовке и призывам вызвать полицию. Тем не менее, правоохранители не успели прибыть - собачницы скрылись с места происшествия.
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По честному пару разов тебя следовало бы макнуть в напольное покрытие мордой.
Собачки классные, правда, плохо что без намордников. Все же этикет должен быть соблюден
Что оператор, что владелица собаки, оба друг друга стоят
Если собака воспитанная привязывай её на улице к столбу какому нибудь (на всякий случай, просто ТБ) и скажи сидеть спокойно, она спокойно посидит и подождёт. Если нет, лучше вообще не выпускай из дома (тем более без намордника, хотя и это не панацея, может просто лапами убить например ребёнка, просто потому что инстинкты)
Самое сложное в этом деле законодательство, не понятно кого лучше усыплять, собаку или хозяина...
Постановление Правительства Москвы от 07.10.2008 N 900-ПП
"....п. 1.10. Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте..."