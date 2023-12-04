"Я хочу есть нормальные продукты!": собачница облила посетителя магазина кефиром из-за замечания

В ответ на это собачницы проявили агрессию. Одна из девушек приобрела бутылку кефира и облила ею мужчину, что привело к потасовке и призывам вызвать полицию. Тем не менее, правоохранители не успели прибыть - собачницы скрылись с места происшествия.