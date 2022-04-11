Мужчина решил не убирать за своей собакой, справившей нужду в магазине

730
1
1
В Бузулуке установленная в магазине камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, который зашёл в торговый зал вместе со своей собакой. Мужчина осматривал заинтересовавшие его товары и в какой-то момент собака неожиданно начала справлять нужду прямо посреди торгового зала.
Убирать за собакой мужчина не стал. Он сделал вид, что ничего не произошло и неспешно ретировался.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Автомобилист случайно катапультировал пса
- Не бойся, он не кусается
- "Вы друга убили": расстроенный смертью собаки мужчина пришёл с топором в ветклинику
- Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке
- Ленивые игры с хозяином
23
Понравилось23
Новости партнёров