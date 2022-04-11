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Мужчина решил не убирать за своей собакой, справившей нужду в магазине

Мужчина решил не убирать за своей собакой, справившей нужду в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 10:23
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   животные   люди   магазин   собака   хозяин   
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В Бузулуке установленная в магазине камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, который зашёл в торговый зал вместе со своей собакой. Мужчина осматривал заинтересовавшие его товары и в какой-то момент собака неожиданно начала справлять нужду прямо посреди торгового зала.
Убирать за собакой мужчина не стал. Он сделал вид, что ничего не произошло и неспешно ретировался.

Источник:

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Метки: видео   животные   люди   магазин   собака   хозяин   
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9  комментариев
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3k
Veprь в напряге Час назад
Быдло.
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23k
Сибиряк 14 минут назад
что там вообще собака делает?
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903
kirill15 23 минуты назад
Блин. Я надеялся, что сотрудники магазина ему за это.. а тут.. эхх..
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6k
Shade116 Полчаса назад
Это наглядное пособие для тех, кто возмущается, почему их не пускают в ТЦ с животными.
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497
Виктор Глущенко Полчаса назад
Хозяин магазина не видел . Заставил бы вылизать .
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10k
кот базилий 45 минут назад
Моя собака в помещении не гадит, что у него за собака такая х.з???
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1k
pinbalist 52 минуты назад
В этом посте слово "мужчина" явно надо заменить на что-то более подходящее.
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265
Куруш pinbalist 40 минут назад
Две свиньи зашли в магазин. Одна нагадила. Так?
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