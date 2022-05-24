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Щенок и подлый кошачий "кусь"

Щенок и подлый кошачий "кусь"

Автор:
24 мая 2022 12:16
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   видео   животные   конфликт   кот   кусь   прикол   собака   щенок   
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Щенок спокойно пил воду из миски, как вдруг появился черный кот. Он подкрался к ничего не подозревающему щенку сзади и сделал подлый "кусь", а после наградил ударами по морде.
Добро пожаловать в реальный мир, щенок.

Источник:

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Метки: Питомец   видео   животные   конфликт   кот   кусь   прикол   собака   щенок   
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31  комментарий
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4k
Горожанин 10 часов назад
Кот - молодец. Воспитывает дурачка. Где ещё домашний песель так потренируется и разовьёт свою самооценку - как ни с таким совершенным спецназ-хищником и совершенным психологом, нашедшедшим общий язык, а не просто подчинение и свое место, с венцом природы - человеком.
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22k
Валерий 2 часа назад
вот, сволочь какая...
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26k
Лис 6 часов назад
Ниндзяяяя!!!
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7k
maxim1357 7 часов назад
кто на что учился! кусь прекрасен
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39
Александр Шевченко 7 часов назад
Кусь и саечка за испуг.
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23k
Юрий 8 часов назад
Классика!


Собачку видит кот, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−63
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−63
17k
Vital Idol 9 часов назад
кот мразота, когти ещё выпустил!!! когти отпилить, клыки выбить...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−63
25k
SerGProS 10 часов назад
Ссылка coub.com
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1k
emporio_ss 10 часов назад
Ссылка coub.com
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74k
Митхун Чакрабортенков 10 часов назад
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6k
corell 11 часов назад
Чуть полжопы не откусил.
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