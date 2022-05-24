Щенок и подлый кошачий "кусь"

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Щенок спокойно пил воду из миски, как вдруг появился черный кот. Он подкрался к ничего не подозревающему щенку сзади и сделал подлый "кусь", а после наградил ударами по морде.
Добро пожаловать в реальный мир, щенок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Собачку видит кот, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву.