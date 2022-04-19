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Пёс украл из зоомагазина собачий корм

Пёс украл из зоомагазина собачий корм (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 08:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   зоомагазин   корм   кража   магазин   прикол   пёс   собака   
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На установленную в зоомагазине камеру видеонаблюдения попал момент кражи корма. Бездомный пёс вошел на территорию торговой точки, выбрал себе упаковку корма и скрылся.

А корм-то кошачий!

Похоже, что пса нанял местный кошачий авторитет.

Источник:

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Метки: видео   животные   зоомагазин   корм   кража   магазин   прикол   пёс   собака   
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4  комментария
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Zhenya Mrakobes 3 часа назад
тихо сп...дил и ушёл.. называется нашёл.. и он не себе, а товарищу..
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29k
Slonyash 2 часа назад
Дома съем!
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2k
Dema 4 часа назад
Ещё ходит такой,выбирает с каким вкусом получше.
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4k
просто Дмитрий 4 часа назад
Ой, как бы чего политически злободневного" не написать...
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