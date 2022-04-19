Пёс украл из зоомагазина собачий корм

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На установленную в зоомагазине камеру видеонаблюдения попал момент кражи корма. Бездомный пёс вошел на территорию торговой точки, выбрал себе упаковку корма и скрылся.
А корм-то кошачий!
Похоже, что пса нанял местный кошачий авторитет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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