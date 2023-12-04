«Изголодавшийся» и «застрявший» на дереве енот сбежал от спасателей в Новороссийске

В местных пабликах появились сообщения, что на дереве в одном из дворов вторые сутки без еды и воды сидит енот, а «все службы отказали в его спасении: то вышки нет, то МЧС не занимается этим».

×

×

Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров заверил , что подобные вызовы никогда не игнорируются, а сегодня просто возникла заминка с вышкой.

«Мы моментально реагируем на такие вызовы. Единственное, была проблема вышку найти в воскресенье, задержались маленько».

От прибывших спасателей «беспомощный» енот бегал с дерева на дерево, и поймать его не удалось.

«Мы приехали, на одно дерево поднялись на вышке, он спустился и на другое залез, потом на третье. Нормально сам спускается по вечерам к мусорке, поест — и обратно спать на дерево.

Он там живёт. Он давно там, здоровый, отъевшийся, никакого голода там даже близко нет!»

Спасатели планируют однажды изловить животное и вывезти в лес, хотя признают: скорее всего, он вернётся.