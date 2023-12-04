FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15339 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
«Изголодавшийся» и «застрявший» на дереве енот сбежал от спасателей в Новороссийске

«Изголодавшийся» и «застрявший» на дереве енот сбежал от спасателей в Новороссийске

Автор:
04 декабря 2023 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   в Новороссийске   енот   животные   на дереве   
875
1
1


Жители Новороссийска пожаловались, что городские службы отказались спасать застрявшего на дереве и изголодавшего енота. Оказалось, животное вполне себе упитанное, в помощи не нуждается и прекрасно умеет спускаться на землю самостоятельно.

В местных пабликах появились сообщения, что на дереве в одном из дворов вторые сутки без еды и воды сидит енот, а «все службы отказали в его спасении: то вышки нет, то МЧС не занимается этим».

×
×


Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров заверил , что подобные вызовы никогда не игнорируются, а сегодня просто возникла заминка с вышкой.

«Мы моментально реагируем на такие вызовы. Единственное, была проблема вышку найти в воскресенье, задержались маленько».

От прибывших спасателей «беспомощный» енот бегал с дерева на дерево, и поймать его не удалось.

«Мы приехали, на одно дерево поднялись на вышке, он спустился и на другое залез, потом на третье. Нормально сам спускается по вечерам к мусорке, поест — и обратно спать на дерево.

Он там живёт. Он давно там, здоровый, отъевшийся, никакого голода там даже близко нет!»


Спасатели планируют однажды изловить животное и вывезти в лес, хотя признают: скорее всего, он вернётся.

«Там ловушка нужна, поймать его ночью и в лес вывезти. Придумаем что-нибудь. Но эти уже городские, они в лесу уже не будут, обратно вернутся. Только, может, не в этот район, а в другой какой-нибудь. Они уже привыкли не охотиться. Как чайки, которые уже не рыбой питаются, а в мусорках сидят».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   в Новороссийске   енот   животные   на дереве   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Андрей Еделькин 59 минут назад
" Таити, Таити нас и здесь не плохо кормят"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281754



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не подходите к ним, они обиделись
Не подходите к ним, они обиделись
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#Юмор#Китай#Мемы#снег#Россия
#в мире#животные#СССР#США#сарказм#милота#собака#Пёс
#люди#интересно#факты#забавно#ДТП#познавательно#природа
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Спасение енота из мусорного бака Спасение енота из мусорного бака Пойман на месте преступления Пойман на месте преступления Мужчина спас енота необычным способом и поделился с ним вкусняшкой Мужчина спас енота необычным способом и поделился с ним вкусняшкой Странное спасение кота в Краснодаре Странное спасение кота в Краснодаре Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке

На что жалуетесь?

Вернуться