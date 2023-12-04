«Изголодавшийся» и «застрявший» на дереве енот сбежал от спасателей в Новороссийске

Жители Новороссийска пожаловались, что городские службы отказались спасать застрявшего на дереве и изголодавшего енота. Оказалось, животное вполне себе упитанное, в помощи не нуждается и прекрасно умеет спускаться на землю самостоятельно.
В местных пабликах появились сообщения, что на дереве в одном из дворов вторые сутки без еды и воды сидит енот, а «все службы отказали в его спасении: то вышки нет, то МЧС не занимается этим».
Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров заверил , что подобные вызовы никогда не игнорируются, а сегодня просто возникла заминка с вышкой.
«Мы моментально реагируем на такие вызовы. Единственное, была проблема вышку найти в воскресенье, задержались маленько».
От прибывших спасателей «беспомощный» енот бегал с дерева на дерево, и поймать его не удалось.
«Мы приехали, на одно дерево поднялись на вышке, он спустился и на другое залез, потом на третье. Нормально сам спускается по вечерам к мусорке, поест — и обратно спать на дерево.
Он там живёт. Он давно там, здоровый, отъевшийся, никакого голода там даже близко нет!»
Спасатели планируют однажды изловить животное и вывезти в лес, хотя признают: скорее всего, он вернётся.
«Там ловушка нужна, поймать его ночью и в лес вывезти. Придумаем что-нибудь. Но эти уже городские, они в лесу уже не будут, обратно вернутся. Только, может, не в этот район, а в другой какой-нибудь. Они уже привыкли не охотиться. Как чайки, которые уже не рыбой питаются, а в мусорках сидят».
Источник:
- Странное спасение кота в Краснодаре
- Семейство капибар спасается от ягуара
- Добрые люди помогли овце избавиться от огромного кома ненужной шерсти
- Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке
- Пойман на месте преступления