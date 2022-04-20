FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11986 постов • 1310 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Спасение енота из мусорного бака

Спасение енота из мусорного бака (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Канада   в мире   видео   добро   енот   животные   люди   спасение   
286
1
1
Житель канадского города Брамптон пришёл на помощь еноту, который не мог самостоятельно выбраться из мусорного бака. Мужчина протянул в сторону бака хоккейную клюшку и помог зверьку вылезти.
Мужчина пришёл на помощь еноту, который не мог выбраться из мусорного бака. Пушистый любитель мусора даже спасибо не сказал!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Канада   в мире   видео   добро   енот   животные   люди   спасение   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Василий Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Александр Потёмкин 12 минут назад
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
711
Сергей Ковалев Час назад
А просто наклонить бак не судьба?
И что за веселый куст у него растет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

984970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Идеальная лунная походка
6
45
Идеальная лунная походка
ФотоВсячина
1
84
ФотоВсячина
Набирающие популярность в сообществах
Зачем управдом из "Бриллиантовой руки" покупала лотерейные билеты?
0
18
Зачем управдом из "Бриллиантовой руки" покупала лотерейные билеты?
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
0
3
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#факты#фотографии#собака#милота#Украина#Приколы#шоу бизнес
#фото#интересно#история#забавно#подборка#автомобили#автомир#аварии#позитив#мир
#прикол#в мире#люди#картинки#Реакция#дтп#Разное#новости#США#фейл
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Cпасение собаки, увязшей в грязи Cпасение собаки, увязшей в грязи Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Мужчина спас попавшего в беду кота Мужчина спас попавшего в беду кота Автолюбитель из Индии вернул к жизни обезьяну Автолюбитель из Индии вернул к жизни обезьяну

На что жалуетесь?

Вернуться