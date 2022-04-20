Спасение енота из мусорного бака

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Житель канадского города Брамптон пришёл на помощь еноту, который не мог самостоятельно выбраться из мусорного бака. Мужчина протянул в сторону бака хоккейную клюшку и помог зверьку вылезти.
Мужчина пришёл на помощь еноту, который не мог выбраться из мусорного бака. Пушистый любитель мусора даже спасибо не сказал!
Источник:
АНТИФИШКИ
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