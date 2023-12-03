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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 982 поста • 45 подписчиков подписаться
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Спровоцировали охранника и не вывезли последствий⁠⁠

Спровоцировали охранника и не вывезли последствий⁠⁠

Автор:
03 декабря 2023 10:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бросок   драка   люди   негры   нокаут   охрана   поражение   
1804
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Дополнительные острые ощущения у подростков вызывают уже не столько покорение очередной известной высотки, сколько провокации сотрудников служб безопасности.

Интересно, какие будут последствия?

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Метки: Видео   бросок   драка   люди   негры   нокаут   охрана   поражение   
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18  комментариев
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9k
Владимир Час назад
Обидеть ни кого не хочу, но почему то у меня возникают ассоциации....
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27k
ПаганецЪ 14 минут назад
Бабуин не понял, что горилла сильнее.
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2k
Igor Grishaev 19 минут назад
Хорошо, что охранники чёрные. Белых бы сразу посадили.
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Комментарий удален
0
603
ВЛАДИМИР Полчаса назад
Какой ужас, расизм какой-то или как ?
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5k
Влад Полчаса назад
Ссылка vk.com
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24k
MrGod Полчаса назад
Может кто слышал, зачем негры сейчас нужны, рабство же отменили давно.
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Негр приземлил негра. Всё нормально. Расходимся.
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5k
Григорий 36 минут назад
стайка мелких мартых решила потролить большого дядю, не проканало)))
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138
ya.leo01 37 минут назад
Жёстко, но у них свои правила игры.
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9k
Trenzel2003 39 минут назад
По меньшей мере, длительная головная боль. Хотя!.. чему там болеть, это же сплошная кость.
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34k
Юр21 57 минут назад
Шимпанзе бля...
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6k
hhwost Час назад
хорошо быть нигером. можно нигеров п..здить без последствий.
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28k
Matrosskin Час назад
Никаких последствий не будет. Внутривидовые разборки в мире животных. Вот если бы охранник был белым - тогда пздц.
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311
Серега Matrosskin 42 минуты назад
Свинья разве может избить обезьяну?Хотя да,может.
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86k
Доктор Джонс Час назад
Бычила мартышка на гориллу...
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