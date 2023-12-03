Спровоцировали охранника и не вывезли последствий⁠⁠

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Дополнительные острые ощущения у подростков вызывают уже не столько покорение очередной известной высотки, сколько провокации сотрудников служб безопасности.
Интересно, какие будут последствия?
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