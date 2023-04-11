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Неравный бой с урной для мусора

Неравный бой с урной для мусора

Автор:
11 апреля 2023 08:39
Метки: Канары   видео   драка   люди   необычно   схватка   урна   
1031
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1

На острове Гран-Канария мужчина по неизвестной причине решил напасть на урну для мусора. Один из очевидцев снял необычную уличную схватку.

Даже не погнулась

Похоже, что урна выигрывает по очкам. Так и до нокаута недалеко.

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Метки: Канары   видео   драка   люди   необычно   схватка   урна   
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10  комментариев
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20k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Это ещё повезло что с нашими урнами не встретился, они и ответить смогут.


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34k
russger Полминуты назад
Полное отсутствие инстинкта самосохранения и интернета. Все же прекрасно знают, что мусорки нехреново люлей дают всем
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21k
BiZ 3 минуты назад
ну очень терпеливая урна. наша бы давно ушатала его.
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4k
Евгений 37 минут назад
Все просто. Мужик в дюпель бухой, а урна трезвая
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4k
iovan2011 Час назад
Опять видео не с начала, возможно урна первой начала.
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18k
Алексей Теуш 2 часа назад
Кирпич не может ответить, а урна может!
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4k
Александр 2 часа назад
Три нок-дауна подряд. Бой проигран! And the winner is!!! An aaaash tray!!!
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74k
Viktor 2 часа назад
Так у урны мозгов больше, оттого и победила!
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Отдача сильная!
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