Неравный бой с урной для мусора

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На острове Гран-Канария мужчина по неизвестной причине решил напасть на урну для мусора. Один из очевидцев снял необычную уличную схватку.
Даже не погнулась
Похоже, что урна выигрывает по очкам. Так и до нокаута недалеко.
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