Женщина постояла за себя, после того как мигрант её оскорбил и начал толкать

Ценнейший специалист из Узбекистана по имени Нурик грязно обсуждал на своем языке с водителем-соотечественником другую пассажирку автобуса.
В одном из пассажирских автобусов Петропавловска-Камчатского мигранты обсуждали девушку на своём языке, говоря, что она типа легкодоступная и что неплохо было бы ей найти какого-нибудь узбека. Сама Кристина является русской по национальности и 8 лет назад сама переехала в Россию из Узбекистана, в котором она собственно и родилась. Она прекрасно знает узбекский язык и отлично понимала о чем говорили мигранты, поэтому сделала замечание и попросила прекратить обсуждать её в таком похабном духе.
Мигрант в свою очередь заявил, что она не должна вмешиваться в мужской разговор и начал её толкать, женщина оказалась не из робкого десятка.
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Мужчины так себя не ведут.
Это поведение двух самцов-обезьян.
это вам не узбекистан - мрази черножопые в аулах у себя так себя ведите
Откровенно говоря, мои знания узбекского почти только ими и ограничиваются. Ну ещё немного могу на базаре цену узнать и время спросить. Не уверен, что это пишется так, но звучит именно так:
Джаляп - легкодоступная женщина.
Онайниски - сообщение о половом контакте с мамой.
Кутак - мужской половой орган.
Ам - женский.
Ну и безобидное - джинны - дурак.
Жизнь удалась