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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 977 постов • 45 подписчиков подписаться
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Женщина постояла за себя, после того как мигрант её оскорбил и начал толкать

Женщина постояла за себя, после того как мигрант её оскорбил и начал толкать

Автор:
02 декабря 2023 11:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   автобус   драка   конфликт   мигрант   узбек   
1593
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Ценнейший специалист из Узбекистана по имени Нурик грязно обсуждал на своем языке с водителем-соотечественником другую пассажирку автобуса.

В одном из пассажирских автобусов Петропавловска-Камчатского мигранты обсуждали девушку на своём языке, говоря, что она типа легкодоступная и что неплохо было бы ей найти какого-нибудь узбека. Сама Кристина является русской по национальности и 8 лет назад сама переехала в Россию из Узбекистана, в котором она собственно и родилась. Она прекрасно знает узбекский язык и отлично понимала о чем говорили мигранты, поэтому сделала замечание и попросила прекратить обсуждать её в таком похабном духе.


Мигрант в свою очередь заявил, что она не должна вмешиваться в мужской разговор и начал её толкать, женщина оказалась не из робкого десятка.

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Метки: Видео   Девушка   автобус   драка   конфликт   мигрант   узбек   
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14  комментариев
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36k
albedo 2 часа назад
Обоих депортировать из России без права возвращения.
Мужчины так себя не ведут.
Это поведение двух самцов-обезьян.
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6k
Alex 17 минут назад
Гнида черножопая
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3k
SmartCat101 18 минут назад
р чем с ними разговаривать? департировать обоих и маста их работ проверить по полной!!
это вам не узбекистан - мрази черножопые в аулах у себя так себя ведите
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571
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
нурик - шнурик
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3k
Pioner76 50 минут назад
Неудивительно. Отец в Советской армии служил в 1971-1973 годах, так расказывал, что и тогда мастурбеки были тупее баранов.
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9k
Бритва 50 минут назад
вчера ко мне подошёл один дрищ...
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2k
Bar 52 минуты назад
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16k
Kucher Час назад
Вот видите, как полезно знать азиатские ругательства.
Откровенно говоря, мои знания узбекского почти только ими и ограничиваются. Ну ещё немного могу на базаре цену узнать и время спросить. Не уверен, что это пишется так, но звучит именно так:
Джаляп - легкодоступная женщина.
Онайниски - сообщение о половом контакте с мамой.
Кутак - мужской половой орган.
Ам - женский.
Ну и безобидное - джинны - дурак.
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86k
Доктор Джонс Час назад
Вот что узбек делает на Камчатке?
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