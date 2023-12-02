Женщина постояла за себя, после того как мигрант её оскорбил и начал толкать

В одном из пассажирских автобусов Петропавловска-Камчатского мигранты обсуждали девушку на своём языке, говоря, что она типа легкодоступная и что неплохо было бы ей найти какого-нибудь узбека. Сама Кристина является русской по национальности и 8 лет назад сама переехала в Россию из Узбекистана, в котором она собственно и родилась. Она прекрасно знает узбекский язык и отлично понимала о чем говорили мигранты, поэтому сделала замечание и попросила прекратить обсуждать её в таком похабном духе.

Мигрант в свою очередь заявил, что она не должна вмешиваться в мужской разговор и начал её толкать, женщина оказалась не из робкого десятка.