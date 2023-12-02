На ножах: в центре Москвы продавец шаурмы гонялся за недовольным клиентом

Споры о вкусе шаурмы - это, конечно, нормальное дело. Но разрешать конфликты с помощью ножа? Почему бы и нет - решил продавец и в центре Москвы устроил забег за покупателем.
На Таганской улице прохожие стали свидетелем инцидента, который шокировал всех. Продавец киоска, вооружившись ножом, побежал за покупателем, угрожая расправой. По словам свидетелей, причиной такой агрессии стала оценка работы шаурмэна. Покупатель утверждал, что в его продукции овощей намного больше, чем курицы, а соус был невкусным. Столь жестокая критика ранила 27-летнего повара в самое сердечко, он очень расстроился, схватил тесак со стола и побежал за вредным гурманом.
Обидчивого повара поймали полицейские и забрали у него тесак. Мужчина доставлен в отдел.
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Но не каждый сможет уйти от его мести!..