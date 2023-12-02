На ножах: в центре Москвы продавец шаурмы гонялся за недовольным клиентом

На Таганской улице прохожие стали свидетелем инцидента, который шокировал всех. Продавец киоска, вооружившись ножом, побежал за покупателем, угрожая расправой. По словам свидетелей, причиной такой агрессии стала оценка работы шаурмэна. Покупатель утверждал, что в его продукции овощей намного больше, чем курицы, а соус был невкусным. Столь жестокая критика ранила 27-летнего повара в самое сердечко, он очень расстроился, схватил тесак со стола и побежал за вредным гурманом.