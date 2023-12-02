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На ножах: в центре Москвы продавец шаурмы гонялся за недовольным клиентом

На ножах: в центре Москвы продавец шаурмы гонялся за недовольным клиентом

Автор:
02 декабря 2023 08:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   Шаурма   безопасность   конфликт   полиция   
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Споры о вкусе шаурмы - это, конечно, нормальное дело. Но разрешать конфликты с помощью ножа? Почему бы и нет - решил продавец и в центре Москвы устроил забег за покупателем.

На Таганской улице прохожие стали свидетелем инцидента, который шокировал всех. Продавец киоска, вооружившись ножом, побежал за покупателем, угрожая расправой. По словам свидетелей, причиной такой агрессии стала оценка работы шаурмэна. Покупатель утверждал, что в его продукции овощей намного больше, чем курицы, а соус был невкусным. Столь жестокая критика ранила 27-летнего повара в самое сердечко, он очень расстроился, схватил тесак со стола и побежал за вредным гурманом.

Обидчивого повара поймали полицейские и забрали у него тесак. Мужчина доставлен в отдел.



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Метки: Видео   Москва   Шаурма   безопасность   конфликт   полиция   
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12  комментариев
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13k
Copycat Час назад
По тому что баланс овощей и мяса в шаурме это важно
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7k
Джордж. Вашингтон. 2 минуты назад
Это халяльно вообще?
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516
На хер ЗАПАД! 11 минут назад
Борадатое чмо
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5k
foggen2 21 минуту назад
"Сказ о том,как поссорились лесоруб с дровосеком....."
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11k
Властелин Полчаса назад
Бегал за своей добычей а потом его на вертель.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Бегал за ним чтобы сдачу вернуть...
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5k
Влад Полчаса назад
Художн..., эээ..., шаурмиста обидеть каждый может!
Но не каждый сможет уйти от его мести!..
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Нет, а откуда вы думаете берется мясо в шаурме?
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 48 минут назад
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86k
Доктор Джонс Час назад
Какой агрессивный лесоруб...
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Сталевар хотел баранины добавить на вертел,но баранина не хотела.
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6k
Александр 2 часа назад
Посрались два бородача.. Эка невидаль!
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