Звезду женского хоккея из Финляндии парализовало после столкновения с воротами

26-летняя спортсменка из Финляндии врезалась в стойку ворот. После удара девушка осталась в сознании, но жаловалась на сильную боль. Спустя несколько минут у неё онемели ноги и руки. На льду врачи побоялись ставить диагноз и доставили Санни в ближайшую больницу, а затем ее перевезли в университетскую больницу в Линчепинге. Там спортсменке сделали операцию.

До сих пор трудно понять, что произошло. Столкновение со штангой ворот было таким серьёзным, из-за него и такие последствия. Мало того, что я вынуждена прекратить играть в хоккей, который был большой частью моей жизни на протяжении многих лет, но также я, возможно, буду вынуждена сидеть в инвалидном кресле всю оставшуюся жизнь. Травма, которую я получила в прошлую пятницу после столкновения со штангой ворот, парализовала меня от груди и ниже, а функции рук снижены, - написала Санни Хакала в своих социальных сетях.