FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3410 постов • 445 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Звезду женского хоккея из Финляндии парализовало после столкновения с воротами

Звезду женского хоккея из Финляндии парализовало после столкновения с воротами

Автор:
01 декабря 2023 16:08
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   здоровье   интересное   паралич   фото   хоккей   
976
1
1

В прошлую пятницу Санни Хакала неудачно въехала в стойку ворот во время матча.

26-летняя спортсменка из Финляндии врезалась в стойку ворот. После удара девушка осталась в сознании, но жаловалась на сильную боль. Спустя несколько минут у неё онемели ноги и руки. На льду врачи побоялись ставить диагноз и доставили Санни в ближайшую больницу, а затем ее перевезли в университетскую больницу в Линчепинге. Там спортсменке сделали операцию.

До сих пор трудно понять, что произошло. Столкновение со штангой ворот было таким серьёзным, из-за него и такие последствия. Мало того, что я вынуждена прекратить играть в хоккей, который был большой частью моей жизни на протяжении многих лет, но также я, возможно, буду вынуждена сидеть в инвалидном кресле всю оставшуюся жизнь. Травма, которую я получила в прошлую пятницу после столкновения со штангой ворот, парализовала меня от груди и ниже, а функции рук снижены, - написала Санни Хакала в своих социальных сетях.

В состав сборной страны финка попала в 18 лет. Хакала завоевала две бронзовые медали, когда представляла Финляндию на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году и Пекине в 2022 году, сообщает NewYork Post.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Спорт   здоровье   интересное   паралич   фото   хоккей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Parus59 Час назад
Жаль, симпатичная девчонка, здоровья ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
34k
БамбарбияКиргуду 4 минуты назад
Да и хер с ней.Финны друзьями русским никогда не были.Да сейчас говнят.По сути враги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ron 47 минут назад
Удар головой всегда опасен последствиями. Хорошо, если лечение поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Цыц тут у меня 50 минут назад
Шеей въехала, очень серьезная травма, может больше не подняться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Один день из жизни аниматора
Один день из жизни аниматора
Набирающие популярность в сообществах
Рейдеры Карибского моря. Часть первая
Рейдеры Карибского моря. Часть первая
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересное#факты#позитив#полиция#люди#история#инцидент
#в мире#автомир#животные#аварии#авто аварии#Автовсячина#Еда#улыбнуло#Ynews#дети
#Юмор#машина#интересно#забавно#ДТП#природа#Китай#подборка#Россия#кино
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием Хоккеист скончался во время матча в Москве Хоккеист скончался во время матча в Москве "Я не Марио, я&nbsp;— Магомед": Киркоров хотел познакомить сына с Фернандесом, но перепутал спортсменов "Я не Марио, я — Магомед": Киркоров хотел познакомить сына с Фернандесом, но перепутал... "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной... Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв

На что жалуетесь?

Вернуться