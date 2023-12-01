Звезду женского хоккея из Финляндии парализовало после столкновения с воротами

В прошлую пятницу Санни Хакала неудачно въехала в стойку ворот во время матча.
26-летняя спортсменка из Финляндии врезалась в стойку ворот. После удара девушка осталась в сознании, но жаловалась на сильную боль. Спустя несколько минут у неё онемели ноги и руки. На льду врачи побоялись ставить диагноз и доставили Санни в ближайшую больницу, а затем ее перевезли в университетскую больницу в Линчепинге. Там спортсменке сделали операцию.
До сих пор трудно понять, что произошло. Столкновение со штангой ворот было таким серьёзным, из-за него и такие последствия. Мало того, что я вынуждена прекратить играть в хоккей, который был большой частью моей жизни на протяжении многих лет, но также я, возможно, буду вынуждена сидеть в инвалидном кресле всю оставшуюся жизнь. Травма, которую я получила в прошлую пятницу после столкновения со штангой ворот, парализовала меня от груди и ниже, а функции рук снижены, - написала Санни Хакала в своих социальных сетях.
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В состав сборной страны финка попала в 18 лет. Хакала завоевала две бронзовые медали, когда представляла Финляндию на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году и Пекине в 2022 году, сообщает NewYork Post.
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