Пунктуальный водитель не дал сесть в автобус мальчику и увез его отца

Автобус №149 подъехал к остановке, выпустил и впустил пассажиров, закрыл двери и поехал. Мальчик садился последним и едва успел убрать ногу с подножки, чтобы её не прищемило дверьми.

Подросток постучался, попытался привлечь к себе внимание, но автобус все равно тронулся и уехал. Школьнику пришлось бежать за ним следом, ведь в салон успел войти его отец.