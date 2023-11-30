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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 967 постов • 45 подписчиков подписаться
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Пунктуальный водитель не дал сесть в автобус мальчику и увез его отца

Пунктуальный водитель не дал сесть в автобус мальчику и увез его отца

Автор:
30 ноября 2023 10:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   автобус   водитель   конфликт   отец   ребенок   
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга пунктуальный водитель захлопнул двери перед носом ребенка, который собирался сесть в автобус, и увез его отца, не обращая внимания на просьбы и протесты последнего. Свой поступок сотрудник объяснил жестким расписанием его маршрута.

Автобус №149 подъехал к остановке, выпустил и впустил пассажиров, закрыл двери и поехал. Мальчик садился последним и едва успел убрать ногу с подножки, чтобы её не прищемило дверьми.


Подросток постучался, попытался привлечь к себе внимание, но автобус все равно тронулся и уехал. Школьнику пришлось бежать за ним следом, ведь в салон успел войти его отец.

"И папа, и пассажиры кричали водителю автобуса, что не зашёл ребенок, но водитель невозмутимо ответил, что у него расписание и останавливаться не стал", - рассказали очевидцы.

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Метки: Видео   автобус   водитель   конфликт   отец   ребенок   
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9  комментариев
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391k
Алексей Час назад
надеюсь в следующий раз он будет держать уже не руль в руках а метлу подметая остановки.
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2k
Duke_kir 12 минут назад
хотелось бы узнать продолжение этой истории
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13k
кот базилий Час назад
Какая гадина противный
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62k
pynh 2 часа назад
Так то пацан сам прощелкал. Люди зашли, а он чего тупит стоит?
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419
guess pynh 15 минут назад
Желаю тебе оказаться на его месте
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Им ещё повезло, мне ногу дверями зажало. Стучу водителю в стекло, ору, что нога снаружи, а он мне на часы показывает. Совсем уже ибанулись!
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