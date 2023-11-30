Пунктуальный водитель не дал сесть в автобус мальчику и увез его отца

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пунктуальный водитель захлопнул двери перед носом ребенка, который собирался сесть в автобус, и увез его отца, не обращая внимания на просьбы и протесты последнего. Свой поступок сотрудник объяснил жестким расписанием его маршрута.
Автобус №149 подъехал к остановке, выпустил и впустил пассажиров, закрыл двери и поехал. Мальчик садился последним и едва успел убрать ногу с подножки, чтобы её не прищемило дверьми.
Подросток постучался, попытался привлечь к себе внимание, но автобус все равно тронулся и уехал. Школьнику пришлось бежать за ним следом, ведь в салон успел войти его отец.
"И папа, и пассажиры кричали водителю автобуса, что не зашёл ребенок, но водитель невозмутимо ответил, что у него расписание и останавливаться не стал", - рассказали очевидцы.
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