Коту не удалось застать пса врасплох

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Кот решил подкрасться к дремлющему псу с целью осуществить какую-то шалость. Однако четвероногий друг человека был готов к сюрпризам и его не удалось застать врасплох.
Шалость не удалась
А я что? Я ничего!
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Моя точно так же делает, когда замышляет что-то, что я не разрешаю, а я это вижу и ставлю ей на вид, типа, куда смотрим, а? Тут же глаза в сторону, зажмурится именно так: а что, я ничего! А с псом если шалость замышляет, всегда доводит до конца, в частности, вот так, сверху на него прыгнуть ужас как любит. Даже если он готов, её не смущает, обязательно прыгнет.
- У, псина радужная!