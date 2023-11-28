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Коту не удалось застать пса врасплох

Коту не удалось застать пса врасплох

Автор:
28 ноября 2023 13:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   кот   собака   
1661
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Кот решил подкрасться к дремлющему псу с целью осуществить какую-то шалость. Однако четвероногий друг человека был готов к сюрпризам и его не удалось застать врасплох.

Шалость не удалась

А я что? Я ничего!

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   кот   собака   
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6  комментариев
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36k
Опаньки 37 минут назад
Ахах, такой дурака включил типа он не при делах ))
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1k
Мария Коненкова 7 минут назад
Ха-ха, пантомима "Кажется, дождь собирается"!
Моя точно так же делает, когда замышляет что-то, что я не разрешаю, а я это вижу и ставлю ей на вид, типа, куда смотрим, а? Тут же глаза в сторону, зажмурится именно так: а что, я ничего! А с псом если шалость замышляет, всегда доводит до конца, в частности, вот так, сверху на него прыгнуть ужас как любит. Даже если он готов, её не смущает, обязательно прыгнет.
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5k
Serj81 Полчаса назад
А? Че? а! не, я ниче, тут так просто сижу... смотрю по сторонам
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2k
rudenkov 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Кот про себя:
- У, псина радужная!
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50k
Сергей 58 минут назад
Ах тыж рыжая жопа
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