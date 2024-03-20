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Кот похитил кусок мяса из миски пса

Кот похитил кусок мяса из миски пса

Автор:
20 марта 2024 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кража   мясо   собака   
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Хозяйка пса и кота запечатлела забавный момент из жизни питомцев. Кот выждал момент и украл кусок мяса из миски пса.

«В большой семье ни клювом, ни пастью не щелкают». По такому принципу живет нахальный котяра из этого видео, который стащил мясо из миски пса и был весьма доволен собой. Котофея совсем не смутил его поступок, и он даже не подумал о том, что такой большой кусок мяса можно было просто разделить. Пушистый решил, что он и один отлично справится с поеданием этого большого куска.

Псу, видимо, пора сесть на диету. По крайней мере, так думает котейка. Бедный собакен. Придется ему выпрашивать у хозяйки другой кусочек мяса.

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Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кража   мясо   собака   
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