Кот похитил кусок мяса из миски пса

Хозяйка пса и кота запечатлела забавный момент из жизни питомцев. Кот выждал момент и украл кусок мяса из миски пса.
«В большой семье ни клювом, ни пастью не щелкают». По такому принципу живет нахальный котяра из этого видео, который стащил мясо из миски пса и был весьма доволен собой. Котофея совсем не смутил его поступок, и он даже не подумал о том, что такой большой кусок мяса можно было просто разделить. Пушистый решил, что он и один отлично справится с поеданием этого большого куска.
Псу, видимо, пора сесть на диету. По крайней мере, так думает котейка. Бедный собакен. Придется ему выпрашивать у хозяйки другой кусочек мяса.
Источник:
- Рейдерский захват будки пса
- Страшнее кошки зверя нет
- Коту не удалось застать пса врасплох
- Кот мешает псу покинуть комнату
- Потешный собачий костюм