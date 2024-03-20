Кот похитил кусок мяса из миски пса

«В большой семье ни клювом, ни пастью не щелкают». По такому принципу живет нахальный котяра из этого видео, который стащил мясо из миски пса и был весьма доволен собой. Котофея совсем не смутил его поступок, и он даже не подумал о том, что такой большой кусок мяса можно было просто разделить. Пушистый решил, что он и один отлично справится с поеданием этого большого куска.