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Водитель-мигрант подрался с сотрудниками озона прямо в автобусе

Водитель-мигрант подрался с сотрудниками озона прямо в автобусе

Автор:
28 ноября 2023 09:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: OZON   водитель   драка   конфликт   маркетплейс   мигрант   
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Автобус следовал в подмосковный логистический центр Озона «Петровское РФЦ». Русский сотрудник маркетплейса не стал терпеть, как гастарбайтер оскорбляет и угрожает женщине и заступился за неё.

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Метки: OZON   водитель   драка   конфликт   маркетплейс   мигрант   
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7  комментариев
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Snork Snorkoff Час назад
Все хороши. Баба на ровном месте истерику устроила и видимо не спроста. Действительно часто в такие автобусы садятся халявщики...
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7k
jnkbxybr 14 секунд назад
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0
alex 11 минут назад
водила походу [мат],даже не отрываясь от видеозвонка в ватсап....типа смотрите,какой я начальник!!!
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978
Сергей С Полчаса назад
Скоро видимо будет «манежка»
Власти не справляются
Свиней черножопых пора в кишлаки отправлять, всех без разбору
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3k
Fiverknot Полчаса назад
Один человек на место поставил свинью, остальные даже не поддержали, начали успокаивать. А охреневшая тварь с полной уверенностью уезжает, даже не боясь ни полиции, ни чего бы тот ни было другого.
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