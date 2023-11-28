Водитель-мигрант подрался с сотрудниками озона прямо в автобусе

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Автобус следовал в подмосковный логистический центр Озона «Петровское РФЦ». Русский сотрудник маркетплейса не стал терпеть, как гастарбайтер оскорбляет и угрожает женщине и заступился за неё.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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