"Поганый язык!": в Уфе две пенсионерки подрались, выясняя, кто из них больше сплетничает

Пенсионеркам, видимо, стало скучно, и они поругались. Слово за слово - дело дошло до рукоприкладства. Мортал комбат у подъезда на улице Давлеткильдеева закончился нокдауном в пользу женщины с сумкой. О состоянии спарринг-партнеров не сообщается, но в соцсетях полагают, что такие разгрузочные бои укрепляют психику пенсионеров и дают заряд бодрости для дальнейшей жизни.