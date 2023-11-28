FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7945 постов • 1038 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
"Поганый язык!": в Уфе две пенсионерки подрались, выясняя, кто из них больше сплетничает

"Поганый язык!": в Уфе две пенсионерки подрались, выясняя, кто из них больше сплетничает

Автор:
28 ноября 2023 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Уфв   бабушки   боевые бабули   драка   пенсионерки   
840
1
1

Подъездная камера сняла драку двух бабушек, которые решили выяснить отношения.

Пенсионеркам, видимо, стало скучно, и они поругались. Слово за слово - дело дошло до рукоприкладства. Мортал комбат у подъезда на улице Давлеткильдеева закончился нокдауном в пользу женщины с сумкой. О состоянии спарринг-партнеров не сообщается, но в соцсетях полагают, что такие разгрузочные бои укрепляют психику пенсионеров и дают заряд бодрости для дальнейшей жизни.



А за какую бабушку болели вы?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Уфв   бабушки   боевые бабули   драка   пенсионерки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Голос Вселенной Полчаса назад
"Мое кунфу лучше твоего", сказала одна пенсионерка, и началось.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину,...
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
В Приморье подсмотрели игры амурской тигрицы и ее котенка
В Приморье подсмотрели игры амурской тигрицы и ее котенка
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомобили#история#дети#фильм#СССР#съемка#подборка
#животные#люди#интересное#забавно#в мире#позитив#аварии#авто аварии#милота#екатеринбург
#интересно#факты#машина#автомир#кино#Россия#ДТП#кот#Автовсячина#сарказм
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

На что жалуетесь?

Вернуться