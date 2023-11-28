"Поганый язык!": в Уфе две пенсионерки подрались, выясняя, кто из них больше сплетничает

Подъездная камера сняла драку двух бабушек, которые решили выяснить отношения.
Пенсионеркам, видимо, стало скучно, и они поругались. Слово за слово - дело дошло до рукоприкладства. Мортал комбат у подъезда на улице Давлеткильдеева закончился нокдауном в пользу женщины с сумкой. О состоянии спарринг-партнеров не сообщается, но в соцсетях полагают, что такие разгрузочные бои укрепляют психику пенсионеров и дают заряд бодрости для дальнейшей жизни.
Осторожно! Драка и нецензурная брань!
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А за какую бабушку болели вы?
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