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Агрессивный подъездный боец

Агрессивный подъездный боец

Автор:
31 октября 2023 09:04
Метки: Видео   драка   камера   лифт   подъезд   пьяный   
1824
1
1

Пьяный мужчина решил выместить свою злобу на дверях лифта. Камера наблюдения, установленная в подъезде дома, запечатлела действия агрессивного мужчины.

Дверей одного лифта ему было мало, так что периодически он переключал своё внимание на другую кабину лифта.

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Метки: Видео   драка   камера   лифт   подъезд   пьяный   
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10  комментариев
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500
ruslan d 4 часа назад
Заточили
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8k
Puans-on Час назад
Саунд трек нашёл.
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1k
Просто чувак в интернете 2 часа назад
Много энергии? На фронт
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2k
Дмитрий 2 часа назад
А потом, когда он будет трезвый, он скажет: "А чё таковА? Я же нАрмальный. Эта я бухой так себя веду, а если сделал чёт пА синьке, так эта не считается"...
А как по мне, многие люди как раз и проявляют свое настоящие лицо и натуру именно по синьке, когда отключается наработанные механизмы сдерживания естественных, коровых порывов.
Я предпочитаю сводить свое общение в ноль с людьми, которые по синьке ведут себя агрессивно или ноют, какими бы классными они не были трезвыми. Если мне нравиться человек, когда он бухой, мы с ним и трезвые общий язык найдем легко.
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1k
Лебовски 3 часа назад
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24k
Тигран Саркисян 3 часа назад
Не ну что вы пристали , чуваку сильно срать приспичило , а тут такая подстава)))
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10k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, ничего страшного. Бывает - выпил лишнего. Это же наш, родной, "адидасный". Это же не какая-нибудь там "обезъяна из аула, которая не умеет себя вести в человеческом обществе".
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