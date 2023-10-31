Агрессивный подъездный боец

Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15

Мужчина, застрявший в лифте, так разгневался, что побил лифтёра и охранника

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