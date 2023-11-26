FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 951 пост • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Пьяный мужчина напал на девушек в теплой остановке за то, что они дымили электронкой

Пьяный мужчина напал на девушек в теплой остановке за то, что они дымили электронкой

Автор:
26 ноября 2023 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   девушки   конфликт   курево   негатив   остановка   пьяный   сигаретры   
1693
1
1

Нетрезвый мужчина ждал общественный транспорт. Неожиданно он заметил, как рядом с ним "парят" две барышни, и начал учить их жизни. Те прониклись и убрали сигарету.

При этом мужчина продолжал угрожающе нависать над одной из девушек и проводить воспитательную беседу, не стесняясь в выражениях.


В итоге, когда безумец подошел вплотную к несчастной, та достала перцовый баллончик и залила им алкаша.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   девушки   конфликт   курево   негатив   остановка   пьяный   сигаретры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
63  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
363
Иван 2 часа назад
Так когда он повалил девушку, то какая-нибудь добрая душа пнула бы с ноги ему по голове и всё бы очень мило бы и закончилось... Неужели так сложно сделать то, что само по себе и так напрашивается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
TheDimking 5 минут назад
Назначить его инспектором по остановкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил 14 минут назад
замечание правильное. Противно идти в шлейфе электронных сосателей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 16 минут назад
соски нажили себе хулиганку. Даже если мужик пьяный, он их по сути не трогал. А замечание абсолютно правильно сделал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov 23 минуты назад
Сидел бы на этой остановке дагестанец хоть с сигарой, хоть с кальяном, эта быдлота молча свою чекушку посасывал за углом. Чмо трусливое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Полчаса назад
Всегда удивляло, когда от гуманоида смердит псиной, кошатиной, саниной, перегаром и так далее, но он считает себя вправе докопаться до тех, от кого вообще никакой вони нет. Дымок вейпа кому-то мог навредить и помешать его эстетическому чувству осязания? Бред!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ Полчаса назад
Насилие, естественно, не выход, но, если честно, задолбали уже своими вонючками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
anpetrof 45 минут назад
Мужик пьяный, конечно, и ведёт себя не вполне адекватно, но по сути он прав - нечего дымить в общественном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
894
Николай 45 минут назад
Мужик зря не остановился вовремя. Я несколько раз делал замечания в транспорте таким курильщикам, вежливо обращаешься, и проблем нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм 46 минут назад
Картина маслом
ПЕРЕБОРЩИЛ !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Yorge 54 минуты назад
а нех. дымить в общественном месте )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 57 минут назад
А до толпы азеров так же доипался бы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleks 59 минут назад
Перец в закрытом помещении это грусть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ Час назад
где когда это было, афтар? чем закончилось? или тупо нашел в ютубе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
Mil-ast Час назад
В смысле "только" за то, что курили? Очевидно, что барышни безмозглые, либо плевали на других людей. Но да, и нетрезвый тоже хорош.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ Час назад
смелая. на бухого нужна другая пшикалка..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
попещение, походу, закрытое, а после пшика никто не кричит, наружу не ломится...
чото балончик какойто фуфельный, учебный что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Diego Safari Час назад
Сначала прочитал "в теплой обстановке"...
Нельзя у нас теплые остановки - обоссут, обосрут. Надо чтобы сквозняком продувало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Ну дымить на остановках не вариант, так и бухим там быть нельзя, тем более кидаться на людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor Час назад
Внимательно надо читать инструкцию на перцовке! Там же написано - после применения СРАЗУ УБЕГАЙТЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
Виктор Час назад
По сути тут речь не об электронных сигаретах и девушках, как таковых. Тут налицо желание вонючей алкашни любым способом себя развлечь и самоутвердиться. Очень жаль, что там не было нормального мужика, который его враз утихомирил бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

456500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе
В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе
Набирающие популярность в сообществах
Три картины
Три картины
Хирург от Бога
Хирург от Бога
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#милота#СССР#дети#кот#комментарии#Автовсячина#собака
#животные#факты#кино#Россия#Суд#мигранты#автомобили#смешно#Ynews#природа
#Юмор#история#люди#Китай#в мире#Прикол#интересно#автомир#ребенок#фильм
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом Секретная барная техника бесконтактного боя Секретная барная техника бесконтактного боя Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс

На что жалуетесь?

Вернуться