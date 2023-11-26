Пьяный мужчина напал на девушек в теплой остановке за то, что они дымили электронкой

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Нетрезвый мужчина ждал общественный транспорт. Неожиданно он заметил, как рядом с ним "парят" две барышни, и начал учить их жизни. Те прониклись и убрали сигарету.
При этом мужчина продолжал угрожающе нависать над одной из девушек и проводить воспитательную беседу, не стесняясь в выражениях.
В итоге, когда безумец подошел вплотную к несчастной, та достала перцовый баллончик и залила им алкаша.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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ПЕРЕБОРЩИЛ !!!
чото балончик какойто фуфельный, учебный что ли?
Нельзя у нас теплые остановки - обоссут, обосрут. Надо чтобы сквозняком продувало.