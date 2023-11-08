В Кирове двое здоровых мужиков жестоко избили девушку, которую кинули друзья

Всё произошло во втором часу ночи в одном из спальных районов Кирова. Небольшая компашка парней и девушек тусовалась у подъезда. К нему подъехала машина, из которой вышли пара с ребёнком и их друг, с виду не представляющие опасности. Но первое впечатления было обманчивым.



Один из мужчин бросил бутылку в толпу, после чего парни ретировались. Их девушки остались на месте, и одну из них "гости" жестоко избили: её уронили на асфальт ударом в голову, потаскали по земле и влепили удар ногой.



Оба нападавших задержаны.



Мужчина, который бил в голову, минувшим летом уже нападал на соседа с обрезом и угрожал убить его собаку.