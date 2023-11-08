В Кирове двое здоровых мужиков жестоко избили девушку, которую кинули друзья

Злые "быки" напали на компанию, из которой тут же сбежали парни. Отдуваться пришлось их девчонкам.
Всё произошло во втором часу ночи в одном из спальных районов Кирова. Небольшая компашка парней и девушек тусовалась у подъезда. К нему подъехала машина, из которой вышли пара с ребёнком и их друг, с виду не представляющие опасности. Но первое впечатления было обманчивым.
Один из мужчин бросил бутылку в толпу, после чего парни ретировались. Их девушки остались на месте, и одну из них "гости" жестоко избили: её уронили на асфальт ударом в голову, потаскали по земле и влепили удар ногой.
Оба нападавших задержаны.
Мужчина, который бил в голову, минувшим летом уже нападал на соседа с обрезом и угрожал убить его собаку.
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