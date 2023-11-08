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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 898 постов • 43 подписчика подписаться
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В Кирове двое здоровых мужиков жестоко избили девушку, которую кинули друзья

В Кирове двое здоровых мужиков жестоко избили девушку, которую кинули друзья

Автор:
08 ноября 2023 08:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Киров   девушки   избиение   конфликт   негатив   недомужики   
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Злые "быки" напали на компанию, из которой тут же сбежали парни. Отдуваться пришлось их девчонкам.

Всё произошло во втором часу ночи в одном из спальных районов Кирова. Небольшая компашка парней и девушек тусовалась у подъезда. К нему подъехала машина, из которой вышли пара с ребёнком и их друг, с виду не представляющие опасности. Но первое впечатления было обманчивым.

Один из мужчин бросил бутылку в толпу, после чего парни ретировались. Их девушки остались на месте, и одну из них "гости" жестоко избили: её уронили на асфальт ударом в голову, потаскали по земле и влепили удар ногой.

Оба нападавших задержаны.

Мужчина, который бил в голову, минувшим летом уже нападал на соседа с обрезом и угрожал убить его собаку.

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Метки: Видео   Киров   девушки   избиение   конфликт   негатив   недомужики   
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17k
Мистер Фикс 39 минут назад
Все, что надо знать о диванных воинах
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3k
RaiJu 45 секунд назад
Только у слабого воина слабые противники.
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7k
V2.Smirnov 4 минуты назад
Видео описанию не соответствует. Видна только 1 девка. Видно, что за одним из парней ломанулся один из мужиков. То есть - предположительно сначала парни с мужиком зацепились. Ну и вечный вопрос - девка-то зачем на месте осталась?
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−18
DmiTry 16 минут назад
Нечего психам говорить "что ты мне сделаешь"
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57k
dima423 Полчаса назад
Не понятно конечно, почему такое зверье и на свободе гуляет... надеюсь закроют и подольше
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8k
Фельдъегерь 37 минут назад
девочку жалко
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