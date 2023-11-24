В одной из уфимских многоэтажек мужчина с банкой в кармане украл велосипед

На записи видно, как уфимец в черной шапке и темно-синей куртке появляется во дворе и, шатаясь, идет в сторону подъезда. Один из жильцов дома, видимо, по доброте открывает ему подъездную дверь. Зайдя в лифт, мужчина замечает камеру. При этом он пытается застегнуть пуговицу своих джинс. А в кармане его куртки виднеется банка, похожая на алкогольный напиток. После этого неизвестный нажимает на кнопку, которая приведет его на верхний этаж.

Позже камера «Умного домофона» засняла, как мужчина выходит из подъезда уже с велосипедом. Один из жильцов, идущих ему навстречу, обращает внимание на уфимца и его «железного друга». После этого камера с внешней стороны дома засняла, как предполагаемый вор катается на новом транспорте.