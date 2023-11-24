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В одной из уфимских многоэтажек мужчина с банкой в кармане украл велосипед

В одной из уфимских многоэтажек мужчина с банкой в кармане украл велосипед

Автор:
24 ноября 2023 09:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   велосипед   вор   кража   подъезд   преступник   
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В Уфе в многоквартирном доме на проспекте Дружбы народов произошла кража среди белого дня.

На записи видно, как уфимец в черной шапке и темно-синей куртке появляется во дворе и, шатаясь, идет в сторону подъезда. Один из жильцов дома, видимо, по доброте открывает ему подъездную дверь. Зайдя в лифт, мужчина замечает камеру. При этом он пытается застегнуть пуговицу своих джинс. А в кармане его куртки виднеется банка, похожая на алкогольный напиток. После этого неизвестный нажимает на кнопку, которая приведет его на верхний этаж.

 

Позже камера «Умного домофона» засняла, как мужчина выходит из подъезда уже с велосипедом. Один из жильцов, идущих ему навстречу, обращает внимание на уфимца и его «железного друга». После этого камера с внешней стороны дома засняла, как предполагаемый вор катается на новом транспорте.

Владельцы велосипеда обратились в полицию. По информации МВД по Башкирии, общий ущерб составил более девяти тысяч рублей.

 

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 34-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Уфимец не стал отрицать свою вину. Как он рассказал правоохранителям, «железо» было продано случайному прохожему, а заработанные деньги потрачены на личные нужды. На вора возбудили уголовное дело по факту кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ), а велосипед ищут.

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Метки: Видео   УФА   велосипед   вор   кража   подъезд   преступник   
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5  комментариев
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Сука, судя по видео он еще и перед лифтом нассал!
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Вроде, уже этих обезъян и жгли, и на кол сажали, и в свои аулы депортировали, а они опять за своё - воруют, гадят, хулиганят, убивают, насилуют. Спасу нет.
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33k
Юрий Час назад
Граждане! Храните велики на своих балконах!
Целее будут....
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316
zu4ara Юрий Полчаса назад
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