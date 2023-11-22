«Уи-и-и!»: пёс погрузился в детство, порезвившись в бассейне с пластиковыми шариками

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Эта большая и, казалось бы, суровая собака оказывается тоже может вдруг захотеть, например, вдоволь порезвиться в детском бассейне из разноцветных шариков.
А потом, как ни в чем не бывало, убежать по своим делам, оставив недоумевать малышей вокруг.
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