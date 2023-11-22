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«Уи-и-и!»: пёс погрузился в детство, порезвившись в бассейне с пластиковыми шариками

«Уи-и-и!»: пёс погрузился в детство, порезвившись в бассейне с пластиковыми шариками

Автор:
22 ноября 2023 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бессейн   детство   животные   забавно   милота   собака   шарики   
1284
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Эта большая и, казалось бы, суровая собака оказывается тоже может вдруг захотеть, например, вдоволь порезвиться в детском бассейне из разноцветных шариков.

А потом, как ни в чем не бывало, убежать по своим делам, оставив недоумевать малышей вокруг.


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Метки: Юмор   бессейн   детство   животные   забавно   милота   собака   шарики   
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7  комментариев
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84k
Доктор Джонс Час назад
Меня первая фраза в ролике озадачила, или мне послышалось?
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323
Homefighter 15 минут назад
Так он молодой совсем
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6k
grimmsan 43 минуты назад
иди на х*й??? или что там лопочат?
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357
ruslan d Час назад
Так он реально еще молодой )))
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