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Миссия провалена: собаку поймали на&nbsp;краже

Миссия провалена: собаку поймали на краже (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2022 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животны   забавно   кража   милота   собака   
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Женщина поймала своего питомца на краже конфет. Реакция четвероногого друга оказалась очень забавной.

Сладенького пёсику захотелось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   животны   забавно   кража   милота   собака   
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4  комментария
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Ashabad Час назад
У собак психология и разум трехлетнего ребёнка. На этом видео этот факт совершенно ясно показан.
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Daimos 7 минут назад
Собака - конфеты поедака.
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2k
Veprь Макар 20 минут назад
"Жучка с девочкой друзья –
Обижать друзей нельзя!"

https://stihi.ru/2014/02/07/4249https://stihi.ru/2014/02/07/4249
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273
OLS10 Час назад
А челюстью бы не двигал - и не спалился бы
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