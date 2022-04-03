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Женщина поймала своего питомца на краже конфет. Реакция четвероногого друга оказалась очень забавной.
Сладенького пёсику захотелось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://stihi.ru/2014/02/07/4249https://stihi.ru/2014/02/07/4249