Вероломное нападение цветка на невинного пёсика попало на видео

Собаки довольно энергичные животные и очень любят шкодничать. Это нередко приводит к тому, что произошло в этом видео. Собакен остался один дома и стал жертвой вероломного нападения огромного цветка. Ну, вернее, он хотел бы, чтобы хозяин подумал именно так.