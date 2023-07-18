Вероломное нападение цветка на невинного пёсика попало на видео

1041
1
1
Собаки довольно энергичные животные и очень любят шкодничать. Это нередко приводит к тому, что произошло в этом видео. Собакен остался один дома и стал жертвой вероломного нападения огромного цветка. Ну, вернее, он хотел бы, чтобы хозяин подумал именно так.
К сожалению, человек сразу понял, кто главный виновник жуткого беспорядка в доме. План пёсика свалить все на цветок провалился. Что ж. Придется сделать максимально виноватые глазки, чтобы не получить наказания.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама