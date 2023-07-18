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Вероломное нападение цветка на невинного пёсика попало на видео

Вероломное нападение цветка на невинного пёсика попало на видео

Автор:
18 июля 2023 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   милота   собака   цветок   
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Собаки довольно энергичные животные и очень любят шкодничать. Это нередко приводит к тому, что произошло в этом видео. Собакен остался один дома и стал жертвой вероломного нападения огромного цветка. Ну, вернее, он хотел бы, чтобы хозяин подумал именно так.

К сожалению, человек сразу понял, кто главный виновник жуткого беспорядка в доме. План пёсика свалить все на цветок провалился. Что ж. Придется сделать максимально виноватые глазки, чтобы не получить наказания.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   милота   собака   цветок   
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3  комментария
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1k
BOOMMER452 7 минут назад
Ведро хозяин живодер ему сам одел !
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26k
Федор 40 минут назад
У меня один раз собакен бегал по участку и его заинтересовало пустое пластиковое ведро! Сунул в него свою упитанную морду, и получилось что ведро почти ему по размеру, он поднимает свою голову(с ведром) ручка соответственно падает ему за уши и снять ведро он уже не может)) Прикольно было видеть панику собакена, мечущегося по участку с ведром на голове и ни чего не видящего))
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1k
WithU 53 минуты назад
Если в доме имеется любое домашнее животное , будь то кот , или собака, и тд , или маленькие дети - то каков с них спрос ? Здесь надо быть готовым ко всему и пытаться предотвратить подобные ситуации по мере возможности. А не закатывать глаза , бормоча : « что же ты наделал ?»
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