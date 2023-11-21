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Женщину с коляской чуть не смыло в море штормовой волной в Сочи

Женщину с коляской чуть не смыло в море штормовой волной в Сочи

Автор:
21 ноября 2023 10:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   волна   непогода   погода   чуть не смыло   шторм   
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21 ноября в соцсетях курорта появились кадры от очевидцев шторма с побережья. На записи видно, что гости пляжной зоны, пренебрегая правилами безопасности во время бури, угодили под большую ледяную волну.

На кадрах отчетливо видно женщину с детской коляской. К счастью, все обошлось без происшествий и никого не смыло. Толпу отдыхающих просто окатило морской водой.

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Метки: Видео   Сочи   волна   непогода   погода   чуть не смыло   шторм   
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8  комментариев
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16k
Александр Маслов 2 часа назад
Может бабуся? ...Хорошо, что (свят, свят, свят) не смыло.
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14k
hunter 42 секунды назад
отдых удался...
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21
Igor Час назад
30 лет прожил хоть и на не совсем настоящем, но море. Отлично знаю, что вроде бы небольшие волны иногда могут пропустить такую в разы одну большую, что мало не покажется.
Так то понятно - современные инфантилы настолько эгоцентричны, что даже в голову не приходит мысль о том что человек букашка на фоне стихии.
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1k
Иван Иванов Час назад
Любители острых ощущений
Свежего воздуха не хватает на берегу.

Зачем ребенка то с собой туда тащить
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710
Шурман Час назад
Мозгов нет , хорошо что все обошлось . Тоже бывает рыбачим в разные шторма , я только 1 шторм не могу забыть это когда приехали на рыбалку на пирс а местные пальцем у виска крутят , поставили удочки и все хорошо но в один момент высота волн была выше маяка , мы реально сваливали так что только пятки сверкали .
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1k
Илья 2 часа назад
Будет что вспомнить
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