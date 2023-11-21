Женщину с коляской чуть не смыло в море штормовой волной в Сочи

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21 ноября в соцсетях курорта появились кадры от очевидцев шторма с побережья. На записи видно, что гости пляжной зоны, пренебрегая правилами безопасности во время бури, угодили под большую ледяную волну.
На кадрах отчетливо видно женщину с детской коляской. К счастью, все обошлось без происшествий и никого не смыло. Толпу отдыхающих просто окатило морской водой.
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Так то понятно - современные инфантилы настолько эгоцентричны, что даже в голову не приходит мысль о том что человек букашка на фоне стихии.
Зачем ребенка то с собой туда тащить