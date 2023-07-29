В Сочи большая волна буквально смыла пляж

1600
1
1
Море волнуется раз, море волнуется два, с морем волнуются и все, кто находится на пляже.
В этот раз не повезло пляжу «Бархатные сезоны», морская стихия имела своё мнение насчет того, что на нём должно остаться. Даже медпункту не поздоровилось.
Друзья, а вы уже были этим летом на море? Повезло с погодой?
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
если чё сарказм...
Погода была прохладная до 18-го числа, насколько помню до +16 примерно. Потом тепло было до +23. В том климате это уже почти жара, можно уже загорать при такой погоде.
В общем, нормально отдохнули.