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В Сочи большая волна буквально смыла пляж

В Сочи большая волна буквально смыла пляж

Автор:
29 июля 2023 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бархатные сезоны   Видео   Мре   Сочи   волна   пляж   
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Море волнуется раз, море волнуется два, с морем волнуются и все, кто находится на пляже.

 В этот раз не повезло пляжу «Бархатные сезоны», морская стихия имела своё мнение насчет того, что на нём должно остаться. Даже медпункту не поздоровилось.


Друзья, а вы уже были этим летом на море? Повезло с погодой?

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Метки: Бархатные сезоны   Видео   Мре   Сочи   волна   пляж   
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3  комментария
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2k
Андрей 46 минут назад
на море волна ? неожиданно!
если чё сарказм...
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4k
Lurds 8 минут назад
видео не проигрывается.
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43k
Per aspĕra ad astra Полчаса назад
В мае был в Адлере и в Абхазии.
Погода была прохладная до 18-го числа, насколько помню до +16 примерно. Потом тепло было до +23. В том климате это уже почти жара, можно уже загорать при такой погоде.
В общем, нормально отдохнули.

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