Адская жара плавит машины в штате Аризона

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При жаре +50°C фары автомобилей плавятся, а асфальт раскаляется настолько, что можно жарить яичницу.
Для животных приходится использовать специальную обувь, чтобы спасти лапки от ожогов.
А в Лас-Вегасе стало так жарко, что местные начали жарить сосиски на антеннах.
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Почему тогда не расползаются фары и бампера у машин где-нибудь в Турции/ОАЭ/Египте и других жарких странах, ведь там средняя температура +35-38 в тени, очень распространённое явление.
По данным из интернета, температура плавления и размягчения пластиков зависит от их типа и состава. Например, чистый изотактический полипропилен плавится при 176 C1, а пластик ABS имеет температуру размягчения 95-117 C2. Возможно, что фонари у автомобиля сделаны из одного из этих или других видов пластиков.