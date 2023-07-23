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Адская жара плавит машины в штате Аризона

Адская жара плавит машины в штате Аризона

Автор:
23 июля 2023 09:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   жара   пекло   плавится   погода   солнце   
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При жаре +50°C фары автомобилей плавятся, а асфальт раскаляется настолько, что можно жарить яичницу.



Для животных приходится использовать специальную обувь, чтобы спасти лапки от ожогов.

А в Лас-Вегасе стало так жарко, что местные начали жарить сосиски на антеннах.

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Метки: Видео   в мире   жара   пекло   плавится   погода   солнце   
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7  комментариев
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3k
PbIBOK Час назад
Какая на хер жара? Просто стояла рядом с горевшей машиной.
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15k
banzai7 9 минут назад
Сосиски с ароматом дизельной копыти.
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63
Алексей Куликов 15 минут назад
https://obzor.io/25/03/2019/rostovchanin-otsudil-million-u-tc-gorizont-na-parkovke-kotorogo-rasplavilsya-avtomobil-89792https://obzor.io/25/03/2019/rostovchanin-otsudil-million-u-tc-gorizont-na-parkovke-kotorogo-rasplavilsya-avtomobil-89792
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618
Алексей 19 минут назад
Ну вот пришли реалисты и такой вброс испортили (
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23k
hebpat 43 минуты назад
дерьмовые машины из дерьмовых материалов
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1k
Lasarus 55 минут назад
Нормальная рабочая температура "легкоплавких" автомобильных пластиков где-то до +90-120 градусов.
Почему тогда не расползаются фары и бампера у машин где-нибудь в Турции/ОАЭ/Египте и других жарких странах, ведь там средняя температура +35-38 в тени, очень распространённое явление.
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6k
ManRox 59 минут назад
Какие 50 градусов и плавится фонарь.

По данным из интернета, температура плавления и размягчения пластиков зависит от их типа и состава. Например, чистый изотактический полипропилен плавится при 176 C1, а пластик ABS имеет температуру размягчения 95-117 C2. Возможно, что фонари у автомобиля сделаны из одного из этих или других видов пластиков.
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