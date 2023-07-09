«Где он? Только руки видно!»: в Анапе чуть не смыло дух смельчаков, которые решили искупаться во время шторма

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Они посчитали, что им «закон не писан».
Двух «смельчаков» стало уносить в море из-за шторма. Тут м помогли спасатели, хотя и они поначалу не знали, как бороться со стихией. К счастью, всё обошлось.
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Специально так делали - кайфушка!!
Прежде чем "минус" лепить прочтите дальше. ПОЯСНЯЮ!
Я лично перенёс такое приключение, которое чуть не закончилось трагедией.
Отдыхал с братишкой на море. Погода чудесная! Лёгкий бриз, вода как парное молоко!
Неподалёку пацаны играли с мячом в воде. И вот неудачный бросок и мяч отлетел в море от компании. Повторяю, море было СПОКОЙНОЕ, лёгкие волны.
Братишка рванул за мячом. Плавает отлично, что его и спасло. И пока плыл за мячом, буквально ЗА ПАРУ МИНУТ налетел ветер, поднялись волны и вот такая бабуйня началась как на видео! ПАРУ МИНУТ!
Я-то ближе к берегу был. Выскочил, но деваться некуда. Стою ору: "НАЗАД!", а там шум от волн, не слышно. Он даже не заметил, что шторм поднялся и продолжает за мячом гнать. А ветер и волны этот мяч ещё дальше в море гонят.
Пока он осознал, что к чему, отплыл от берега уже метров на 100-150! В такой ситуации это БОЛЬШОЕ расстояние. И ладно там волны не такие большие, но к берегу они конкретно дикие! На видео видно.
В общем до берега плыл по волнам нормально, а уже около берега вот такая же хрень началась. Он пытается выгрести, а его обратно отшвыривает.
Короче, я тоже за ним нырнул. А как мне потом объяснять, что братишку не спасал?
Около берега ещё дно каменистое. Меня прибрежными волнами поколбасило по камням. Коленки в кровь. Еле-еле удалось его цепануть и чудом выкарабкаться.
Короче руками цеплялись за донные камни и по дну подтянулись на берег. Ещё пока вылезали там небо уже потемнело, волны ещё больше стали и о прибрежные камни приложило пару раз.
В синяках да рваных ранах вылезли. Те, кто на берегу были, сильно удивились, т.к. никто не верил, что повезёт. Да и спасателей на том пляже не было.
Всё это заняло ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПЯТИ МИНУТ!
То есть море поменялось с бриза на шторм вот за такое короткое время! Практически МГНОВЕННО!
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А вы говорите "Идиот".
Просто не знаете как быстро погода на море меняется.
Поэтому совет: даже если погода классная и на небе ни облачка, держитесь к берегу ближе. Ну его нафиг такие печеньки! Бережёного Бог бережёт.
Меня КОНКРЕТНО вымотали волны и течение которое всё утягивало от берега.
И это при том , что я великолепно плаваю , могу несколько часов продержаться на плаву, в штиль конечно.
если не под алкоголем плавающий - то никаких опасностей нет критичных.