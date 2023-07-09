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«Где он? Только руки видно!»: в Анапе чуть не смыло дух смельчаков, которые решили искупаться во время шторма

«Где он? Только руки видно!»: в Анапе чуть не смыло дух смельчаков, которые решили искупаться во время шторма

Автор:
09 июля 2023 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сочи   отдых   пляж   побережье   шторм   
3923
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Они посчитали, что им «закон не писан».


Двух «смельчаков» стало уносить в море из-за шторма. Тут м помогли спасатели, хотя и они поначалу не знали, как бороться со стихией. К счастью, всё обошлось.

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Метки: Видео   Сочи   отдых   пляж   побережье   шторм   
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25  комментариев
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5k
Fishki_surfer 8 часов назад
Жаль мужика, премия Дарвина ускользнула от него...
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547
Звёздный князь Час назад
Те, кто в комментах пишет, что мужик идиот, если заплыл во время шторма вглубь, СИЛЬНО ОШИБАЮТСЯ и я даже уверен, что эти писаки НИ РАЗУ не попадали в такую ситуацию, а то и вообще море видели только по видео-роликам.
Прежде чем "минус" лепить прочтите дальше. ПОЯСНЯЮ!
Я лично перенёс такое приключение, которое чуть не закончилось трагедией.
Отдыхал с братишкой на море. Погода чудесная! Лёгкий бриз, вода как парное молоко!
Неподалёку пацаны играли с мячом в воде. И вот неудачный бросок и мяч отлетел в море от компании. Повторяю, море было СПОКОЙНОЕ, лёгкие волны.
Братишка рванул за мячом. Плавает отлично, что его и спасло. И пока плыл за мячом, буквально ЗА ПАРУ МИНУТ налетел ветер, поднялись волны и вот такая бабуйня началась как на видео! ПАРУ МИНУТ!
Я-то ближе к берегу был. Выскочил, но деваться некуда. Стою ору: "НАЗАД!", а там шум от волн, не слышно. Он даже не заметил, что шторм поднялся и продолжает за мячом гнать. А ветер и волны этот мяч ещё дальше в море гонят.
Пока он осознал, что к чему, отплыл от берега уже метров на 100-150! В такой ситуации это БОЛЬШОЕ расстояние. И ладно там волны не такие большие, но к берегу они конкретно дикие! На видео видно.
В общем до берега плыл по волнам нормально, а уже около берега вот такая же хрень началась. Он пытается выгрести, а его обратно отшвыривает.
Короче, я тоже за ним нырнул. А как мне потом объяснять, что братишку не спасал?
Около берега ещё дно каменистое. Меня прибрежными волнами поколбасило по камням. Коленки в кровь. Еле-еле удалось его цепануть и чудом выкарабкаться.
Короче руками цеплялись за донные камни и по дну подтянулись на берег. Ещё пока вылезали там небо уже потемнело, волны ещё больше стали и о прибрежные камни приложило пару раз.
В синяках да рваных ранах вылезли. Те, кто на берегу были, сильно удивились, т.к. никто не верил, что повезёт. Да и спасателей на том пляже не было.
Всё это заняло ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПЯТИ МИНУТ!
То есть море поменялось с бриза на шторм вот за такое короткое время! Практически МГНОВЕННО!
=-=-=-=-=-=
А вы говорите "Идиот".
Просто не знаете как быстро погода на море меняется.
Поэтому совет: даже если погода классная и на небе ни облачка, держитесь к берегу ближе. Ну его нафиг такие печеньки! Бережёного Бог бережёт.
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8k
soar 3 часа назад
Феерический долбо#б.
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43k
Валерий 5 часов назад
В Анапе? да там метров 200 можно в море идти и идти по пояс, утонуть это только если много выпимши
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2k
vijilante 5 часов назад
Вот и я так купался в сентябре 1999-го , в Алуште в четырех бальный шторм и тоже чуть не потоп - брат ПОДОШОЛ ко мне и выволок на берег : я был не в состоянии даже на коленях выползти из воды , так устал.
Меня КОНКРЕТНО вымотали волны и течение которое всё утягивало от берега.
И это при том , что я великолепно плаваю , могу несколько часов продержаться на плаву, в штиль конечно.
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9k
Oleg 6 часов назад
Ну на волнах человек захотел покачаться... выплывать тяжело, да... бывает, такое. В Сочи в такой шторм треть пляжа купалось... Сейчас вспоминаю - вроде не сильно сложно вылезли, мелкими были + на "спорте"
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2
Юлия 6 часов назад
Так а с теми "кого скрыло" то, что случилось? Выжили нет? Понимаю, что и в тазу захлебнуться можно, но чего снимающий разкудахтался, волны не сказать, что сильные, да и берег пологий, мужик норм держится, просто свою волну ждал, что б на ее гребене прокатиться)))
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2k
Hans 7 часов назад
Это не смельчаки, а идиоты.
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3k
Alex 7 часов назад
А ведь предупреждали, что купаться нельзя из за шторма. Дебилы...
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10k
Vacony 8 часов назад
автор вы впервые видите море и шторм в 4 балла ?
если не под алкоголем плавающий - то никаких опасностей нет критичных.
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33k
АнтонПолднев 8 часов назад
Перепись дебилов продолжается?
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17k
Alex ASK 8 часов назад
Так это явно рыбаки, которые в апреле на льду удачу ловят
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7k
sedoisever 8 часов назад
Больше паники от "оператора".
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