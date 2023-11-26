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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 952 поста • 45 подписчиков подписаться
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Слабоумие и отвага: в Анапе отдыхающие решили искупаться во время шторма

Слабоумие и отвага: в Анапе отдыхающие решили искупаться во время шторма

Автор:
26 ноября 2023 17:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   отдыхающие   пляж   шторм   экстремалы   
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Если бы не спасатели, всё могло кончиться совсем плохо.

В Сочи своя атмосфера. Там экстремалы решили нырнуть прямо во время шторма. Вода +14 их не остановила. Судя по видео, всё обошлось. Хотя купание получилось экстремальное.

В следующий раз могут и не спасти. Но отчаянных это не пугает.

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Метки: Видео   Сочи   отдыхающие   пляж   шторм   экстремалы   
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25  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
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4k
Я дам вам парабеллум Полчаса назад
Так в Анапе или в Сочи??Автор,ты уж определись!
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7k
Neo Полчаса назад
36@нутым нет покоя!
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12k
Владимир 42 минуты назад
Я купался в Анапе, во время шторма, ночью. Все ок. Дарвин не пришел за мной.
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13k
кот базилий 44 минуты назад
Хорошо когда волной башкой об камни, говорят помогает.
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10k
Сергей 56 минут назад
Ну +14 вполне нормальная вода. Помню в детстве когда на дачу в апреле приезжали, сразу на пруд бежали купаться. А там ещё льдинки плавали. Примерно в такой шторм позапрошлым летом на каспии купался, правда там песчаный пляж без каменных пирсов. Ну и в Турции опять же в такой-же шторм на гидроцикле катался, турки охренел правда.
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7k
perekrestok 58 минут назад
по молоджости лет не раз купался в шторм, даже немного посильнее. несколько раз было жутковато но в принципе как привыкнешь не очень но все же страшновато.
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66k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
а при чем здесь Анапа ...видео из Сочи . ппц намешано у вас в головах
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32k
Kladbische Час назад
Автор такое ощущение что первый раз волны увидел.
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20k
anpetrof Час назад
Купался я в подобный шторм. В принципе, ничего такого, только не нужно быть близко от всяких камней и лестниц, как тут, обо что долбануть может. Ну и я в ластах всегда был.
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2k
Николай Час назад
Я трамплины на сноуборде прыгал. На велике прыгал. На мотике прыгал. С парашютом прыгал... Жестил не плохо, куча переломов. Так вот я бы ХРЕН ТУДА ПОЛЕЗ.
Это вообще бесконтрольная фигня.
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20k
Luc72 Час назад
Да лана...
Тоже мне, это же ж не Тихий океан.
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17k
Majul 2 часа назад
В названии Анапа, в видео Сочи
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1M
Великий Немой 2 часа назад
Где спасатели?!!!
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391k
Алексей 2 часа назад
зря спасали.генофонд бы немного поправился
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Мозгоклюи! Нашли, где отдыхать! На СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ Чёрного моря. Нет, чтобы поехать НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ Баренцева или Карского моря...
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Это не отчаянные, это идиотус абыкновенус...
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2k
Росомаха 2 часа назад
Естественный отбор не сработал, спасатели помешали.
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36k
albedo 2 часа назад
А где видео то?
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