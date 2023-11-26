Слабоумие и отвага: в Анапе отдыхающие решили искупаться во время шторма

Если бы не спасатели, всё могло кончиться совсем плохо.
В Сочи своя атмосфера. Там экстремалы решили нырнуть прямо во время шторма. Вода +14 их не остановила. Судя по видео, всё обошлось. Хотя купание получилось экстремальное.
Источник:
В следующий раз могут и не спасти. Но отчаянных это не пугает.
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
- Нагишом, но с рюкзаком: охранник в Сочи выгнал обнаженную девушку, перепутавшую общественный пляж с нудистским
- "Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже
- Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи
- "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи
- В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля
Это вообще бесконтрольная фигня.
Тоже мне, это же ж не Тихий океан.
Короче, пост - фуфло!