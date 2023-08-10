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В Норвегии дом уплыл по реке после потопа и врезался в мост

В Норвегии дом уплыл по реке после потопа и врезался в мост

Автор:
10 августа 2023 08:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   дом   наводнение   норвегия   шторм   
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На юге Норвегии после сильного шторма "Ганс" частично обрушилась плотина. Местные жители запечатлели, как один из домов уплывает и врезается в мост.

Из-за мощного наводнения на юге Норвегии эвакуировали несколько сотен человек Большое количество дождей привело к сходу оползней и обрушению плотины. Полиция эвакуировала более 600 человек из населенных пунктов, расположенных к северу от Осло. Информации о погибших пока нет.

Ливни не прекращаются уже несколько дней. Затоплены некоторые дороги, повалены деревья, вода сносит дома. Это привело к сбоям в движении транспорта.

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Метки: Видео   в мире   дом   наводнение   норвегия   шторм   
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6  комментариев
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10k
BarOb 45 минут назад
у нас такие дома называют бытовками
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11k
Copycat 4 минуты назад
Нааааа маааленьком плоооотууууу
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4k
leofox 9 минут назад
Русские виноваты?
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78k
Татьяна Юсова 51 минуту назад
Хороший мост!
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16k
ss Час назад
Интересно, штрафуют ли хозяев дома за неправильное вождение плавсредства?
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Alex Chebrikov

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