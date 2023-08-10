В Норвегии дом уплыл по реке после потопа и врезался в мост

На юге Норвегии после сильного шторма "Ганс" частично обрушилась плотина. Местные жители запечатлели, как один из домов уплывает и врезается в мост.
Из-за мощного наводнения на юге Норвегии эвакуировали несколько сотен человек Большое количество дождей привело к сходу оползней и обрушению плотины. Полиция эвакуировала более 600 человек из населенных пунктов, расположенных к северу от Осло. Информации о погибших пока нет.
Источник:
Ливни не прекращаются уже несколько дней. Затоплены некоторые дороги, повалены деревья, вода сносит дома. Это привело к сбоям в движении транспорта.
Источник:
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет