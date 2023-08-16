Оползни обрушивают дома и уничтожать инфраструктуру в Индии

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Удар стихии пришелся по северным штатам страны. Проливные дожди шли несколько дней. Мощные потоки воды буквально сносили здания и машины.
Тысячи жителей остались без электричества, дорог и связи с цивилизацией. Сейчас местные власти пытаются разобрать завалы – под ними все еще могут оставаться люди.
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