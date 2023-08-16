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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 584 поста • 35 подписчиков подписаться
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Оползни обрушивают дома и уничтожать инфраструктуру в Индии

Оползни обрушивают дома и уничтожать инфраструктуру в Индии

Автор:
16 августа 2023 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   Оползень   в мире   дожди   погода   
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Удар стихии пришелся по северным штатам страны. Проливные дожди шли несколько дней. Мощные потоки воды буквально сносили здания и машины.

Тысячи жителей остались без электричества, дорог и связи с цивилизацией. Сейчас местные власти пытаются разобрать завалы – под ними все еще могут оставаться люди.

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Метки: Видео   Индия   Оползень   в мире   дожди   погода   
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5  комментариев
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11k
Copycat 2 часа назад
Ну строят не понятно на какой почве и не понятно как

о геодезистах и геодезической разведке перед строительство не слышали, да и зачем когда можно просто строить и танцевать
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99
AlexWoyz 42 минуты назад
да, инженеры-строители и прочие архитекторы у них там замечательные..
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7k
Николай Час назад
Ожидаемо, не?
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−1
ApolloOne Час назад
Судя по видео - вполне предсказуемый результат.
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