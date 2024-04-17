Мужчина с ножом напал на охранника магазина, пытаясь вынести алкоголь и продукты

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Охранник заметил как молодой человек складывает товар в рюкзак и попытался остановить его на выходе, но вор достал нож. Охранник сумел повалить преступника на землю и при помощи одного из посетителей магазина удерживал вора до прибытия полиции.
После задержания выяснилось, что парень уже был судим за имущественные преступления, а сумма похищенного из супермаркета составила всего 1100 рублей.
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