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Мужчина с ножом напал на охранника магазина, пытаясь вынести алкоголь и продукты

Мужчина с ножом напал на охранника магазина, пытаясь вынести алкоголь и продукты

Автор:
17 апреля 2024 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   конфликт   кража   магазин   негатив   охраник   
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Охранник заметил как молодой человек складывает товар в рюкзак и попытался остановить его на выходе, но вор достал нож. Охранник сумел повалить преступника на землю и при помощи одного из посетителей магазина удерживал вора до прибытия полиции.


После задержания выяснилось, что парень уже был судим за имущественные преступления, а сумма похищенного из супермаркета составила всего 1100 рублей.

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Метки: Видео   конфликт   кража   магазин   негатив   охраник   
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7  комментариев
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79k
Viktor 2 часа назад
Как за пару минут поднять с залитого алкоголем пола срок!
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11k
Павел Час назад
украл,выпил, в тюрьму.
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61k
dima423 Час назад
за бутылку бухла присесть лет на 8, окуенный план))
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3867 постов (3724 в горячем)

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