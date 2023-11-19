Моются те, кому чесаться лень: новое увлечение вызывает опасение у врачей

Вы знали, что существует такое течение людей, отказывающихся мыть волосы. Мол шампуни вредные, а человеческий организм способен самостоятельно очищать кожу головы и волосы от жира и грязи.





Так что же будет, если не мыть голову более 30 дней. Врачи уверены, что подобная практика быстренько избавить экспериментатора от густой шевелюры если не полностью, то существенно проредит пряди. Плюс это вызовет неприятный запах, перхоть, грибок и бонусом могут появиться вши.





Но все эти ужасы не способны остановить людей, свято уверенных в бессмысленности гигиены, экономии денег и силе "полезных советов" из TikTok.

Вот вам небольшая исповедь парня, начитавшегося форумов и решившего отказаться от шампуня.