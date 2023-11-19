Моются те, кому чесаться лень: новое увлечение вызывает опасение у врачей

Если раньше без интернета только друзья и семья знали, что у человека "причуды", то теперь в сети можно найти кучу единомышленников для самых безумных экспериментов над собой.
Вы знали, что существует такое течение людей, отказывающихся мыть волосы. Мол шампуни вредные, а человеческий организм способен самостоятельно очищать кожу головы и волосы от жира и грязи.
Так что же будет, если не мыть голову более 30 дней. Врачи уверены, что подобная практика быстренько избавить экспериментатора от густой шевелюры если не полностью, то существенно проредит пряди. Плюс это вызовет неприятный запах, перхоть, грибок и бонусом могут появиться вши.
Но все эти ужасы не способны остановить людей, свято уверенных в бессмысленности гигиены, экономии денег и силе "полезных советов" из TikTok.
Вот вам небольшая исповедь парня, начитавшегося форумов и решившего отказаться от шампуня.
Облысел ли парень, пока не известно, ну а тем временем такие хэштеги, как #dirty hair - "грязные волосы", набирают 169,1 млн просмотров, а #dirty hairstyle "грязная прическа" - 19,7 млн.
Ждем, когда народ начнет мазать лица цинковыми белилами и окончательно вернется в Средневековье. Кстати, если кому интересно, вот вам весьма занимательная статья по поводу весьма прогрессивных методов наведения красоты в прошлых веках.
Источник:
- В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"
- Шутник с роскошной шевелюрой
- Как парик меняет человека
- Учительница попыталась отрезать парню длинные волосы
- Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет
Этот человек не даст мне соврать.