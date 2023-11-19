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Моются те, кому чесаться лень: новое увлечение вызывает опасение у врачей

Моются те, кому чесаться лень: новое увлечение вызывает опасение у врачей

Автор:
19 ноября 2023 08:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   волосы   врачи   гигиена   отказ от шампуня   перхоть   
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Если раньше без интернета только друзья и семья знали, что у человека "причуды", то теперь в сети можно найти кучу единомышленников для самых безумных экспериментов над собой.

Вы знали, что существует такое течение людей, отказывающихся мыть волосы. Мол шампуни вредные, а человеческий организм способен самостоятельно очищать кожу головы и волосы от жира и грязи.


Так что же будет, если не мыть голову более 30 дней. Врачи уверены, что подобная практика быстренько избавить экспериментатора от густой шевелюры если не полностью, то существенно проредит пряди. Плюс это вызовет неприятный запах, перхоть, грибок и бонусом могут появиться вши.


Но все эти ужасы не способны остановить людей, свято уверенных в бессмысленности гигиены, экономии денег и силе "полезных советов" из TikTok.


Вот вам небольшая исповедь парня, начитавшегося форумов и решившего отказаться от шампуня.

Облысел ли парень, пока не известно, ну а тем временем такие хэштеги, как #dirty hair - "грязные волосы", набирают 169,1 млн просмотров, а #dirty hairstyle "грязная прическа" - 19,7 млн.


Ждем, когда народ начнет мазать лица цинковыми белилами и окончательно вернется в Средневековье. Кстати, если кому интересно, вот вам весьма занимательная статья по поводу весьма прогрессивных методов наведения красоты в прошлых веках.

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Метки: Видео   волосы   врачи   гигиена   отказ от шампуня   перхоть   
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12  комментариев
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125k
parallax 2 часа назад
Главное потом не нарушать традицию, иначе помрёшь.
Этот человек не даст мне соврать.
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162
Александра С 20 минут назад
У него, походу волосы прямо из мозга растут сквозь черепушку, раз такие мысли приходят.
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36k
Андрей Иванов Полчаса назад
Вообще то фраза изначально звучала про бритьё
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Медведь всю жизнь не умывался и то жив остался.
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15k
Hairy 47 минут назад
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19k
Shtoppi 59 минут назад
если лениво пользоваться шампунем, то нахера на башке патлы выращивать? или тут какой-то скрытый смысл есть, которого мне, видимо, никогда не понять?
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77k
Viktor Час назад
Знаю одного такого - какого-то родственника моих друзей (видимся не очень часто, только за столом, в праздники), так тот, сука, по-моему, вообще голову не моет, а волосы ещё и длинные, так и кажется, что жир сейчас будет капать, тьфу, реально аппетит портит!
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