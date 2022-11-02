Шутник с роскошной шевелюрой

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Парень удивляет прохожих и работников из самых разных сфер своей причёской. Ему действительно есть, что показать!
Шикарная шевелюра!
Источник:
АНТИФИШКИ
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а вообще красавчик и люди с улиц тоже молодцы, тот лысый мужик как будто говорит "эй парень дай волос на рассаду!"
вот это хорошие "пранки" люблю таое