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Шутник с роскошной шевелюрой

Шутник с роскошной шевелюрой

Автор:
02 ноября 2022 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   волосы   люди   прическа   
1449
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Парень удивляет прохожих и работников из самых разных сфер своей причёской. Ему действительно есть, что показать!
Шикарная шевелюра!

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   волосы   люди   прическа   
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6  комментариев
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26k
Ego sum qui sum 48 минут назад
во второй серии почти тоже самое, но уже спускает штаны
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44k
SinigamiRuuk 24 минуты назад
Почему то очень часто оказывается в окружении полиции:)
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5k
Copycat 52 минуты назад
Блин он без подушки спать может)

а вообще красавчик и люди с улиц тоже молодцы, тот лысый мужик как будто говорит "эй парень дай волос на рассаду!"

вот это хорошие "пранки" люблю таое
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27k
Квантовый переход 59 минут назад
Все пытаются удивить мир чем нибудь.Кто то мозгами,кто то жопой и сиськами,а кто вот такой вот хуней.
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13k
Majul Час назад
Очень позитивная троица! Красавцы )
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72k
Viktor Час назад
Нашел чем гордиться! А вот под шевелюрой есть чё иль нет?
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