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Темнокожий американец проголосовал за Трампа и стал белым

Темнокожий американец проголосовал за Трампа и стал белым (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 12:10
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   США   Трамп   Юмор   афроамериканец   байден   видео   выборы   президент   темнокожий   
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В мае 2020 года Джо Байден в одном из интервью неудачно выразился, сказав, что поддерживающие Трампа афроамериканцы - ненастоящие чернокожие. Это породило волну возмущения и критики в адрес будущего президента. Однако нашлись и те, кто решил пошутить над этой оплошностью.
Комик Райан Лонг сыграл темнокожего парня, который не проголосовал за Байдена и внезапно стал белым.

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Метки: sketch   США   Трамп   Юмор   афроамериканец   байден   видео   выборы   президент   темнокожий   
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17k
Александр Час назад
Ну вы поняли.
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8k
Hunson Abadeer 7 минут назад
ну хз ....
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ржу уже второй час, как остановиться?
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