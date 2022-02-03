Темнокожий американец проголосовал за Трампа и стал белым

В мае 2020 года Джо Байден в одном из интервью неудачно выразился, сказав, что поддерживающие Трампа афроамериканцы - ненастоящие чернокожие. Это породило волну возмущения и критики в адрес будущего президента. Однако нашлись и те, кто решил пошутить над этой оплошностью.

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Комик Райан Лонг сыграл темнокожего парня, который не проголосовал за Байдена и внезапно стал белым.