Новый фееричный комментарий от Байдена

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Президент США Джо Байден выступил в колледже Южной Каролины. Одна из темнокожих студенток задала ему вопрос и получила необычный для современного президента ответ.
Примерный перевод:
Студентка: «Меня недавно остановила дорожная полиция по пустяковому поводу. Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?»
Байден: «Если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой и тебя бы не остановили».
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Там все дело не в том что она негр, а в том что негры постоянно что-то нарушают. И намного проще негра тормознуть и обшманать что б держать негра в тонусе.
Когда они поймут что их культура,их отношение к жизни является первопричиной? А то что к ним так относятся - целиком и полностью их заслуга,это следствие.
Азиаты почему-то не такие. Почему?
И кстати с чего женщина вдруг решила, что ее остановили из-за цвета кожи. Мало ли какой повод возник у полицейского.
Выполнить все требования полицейского. А потом, если считаете, что права были нарушены, подать жалобу и обратиться в суд
Незаконные требования сотрудника полиции исполнять не обязательно. А на самого полицейского, совершающего противоправные действия необходимо составить жалобу и уведомить соответствующие службы.
И незаконные не с моей точки зрения, а с точки зрения закона.
Что-то правовой нигилизм меня поражает, ощущение, что многие не знают своих прав и готовы на всё, что потребуют. А у Вас есть границы до которых Вы готовы терпеть и подчиняться? Если прикажет прыгнуть с моста? А может потребует деньги? Подчинитесь?
Кто определяет законное оно или нет? Только суд
У полицейских есть свой устав, а у граждан свои права. Все можно трактовать в ту или иную сторону
Так что, если не хотите получить административку за невыполнение требований, лучше сделать как говорит полицейский, но при этом фиксировать все нарушения и отразить их в заявлении
Мы сейчас знатока Олега подождем, он норму ищет.
Так что Вам бы избавляться от рабской психологии и изучать закон. Это полезно в современном мире.
Вас остановил полицейский и требует предъявить водительское
Вы: Причина остановки?
ну и далее куча роликов, в том числе те, где водителя вытаскивают после разбития стекла
Водитель прав? Да, но по своему. Стоило оно того? Сомневаюсь
И утрирую не я. Вы же сами написали, что выполните все требования. Поэтому я и уточнил. Спросил про границы и привел два примера. Вы как-то слились. Глупо получается.
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железная логика белого джентльмена, потомка рабовладельцев.