Новый фееричный комментарий от Байдена

Примерный перевод:

Студентка: «Меня недавно остановила дорожная полиция по пустяковому поводу. Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?»

Байден: «Если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой и тебя бы не остановили».