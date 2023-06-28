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Новый фееричный комментарий от Байдена

Новый фееричный комментарий от Байдена

Автор:
28 июня 2023 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   байден   вопрос   ответ   студентка   
2616
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Президент США Джо Байден выступил в колледже Южной Каролины. Одна из темнокожих студенток задала ему вопрос и получила необычный для современного президента ответ.

Примерный перевод:

Студентка: «Меня недавно остановила дорожная полиция по пустяковому поводу. Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?»

Байден: «Если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой и тебя бы не остановили».

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   байден   вопрос   ответ   студентка   
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33  комментария
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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twincam 4 минуты назад
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6k
Умница-красавица 5 минут назад
Старик сечет фишку
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14k
KotSkripaley 15 минут назад
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292
Liberman 18 минут назад
Блин, опять заигрывают с неграми.
Там все дело не в том что она негр, а в том что негры постоянно что-то нарушают. И намного проще негра тормознуть и обшманать что б держать негра в тонусе.
Когда они поймут что их культура,их отношение к жизни является первопричиной? А то что к ним так относятся - целиком и полностью их заслуга,это следствие.
Азиаты почему-то не такие. Почему?
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
зато честно )))
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23k
ЦСКА Полчаса назад
А что не так?? На прямой вопрос, дал прямой и честный ответ! Молодец дед! Может же, когда захочет.....
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77
Николай Полчаса назад
Люди в глубокой старости становятся честнее. Что думают, то и говорят. )
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8k
Роман Полчаса назад
Я так понял у него юмор такой .... специфический. Он вроде хотел там продолжить что то и обрезано далее.

И кстати с чего женщина вдруг решила, что ее остановили из-за цвета кожи. Мало ли какой повод возник у полицейского.
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1k
Ярик 41 минуту назад
Чёртов расист!
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10k
Б.Касторский Час назад
Ответ честный и мне Байден даже стал немного симпатичней. Люблю открытых людей)
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18k
Роберт Шекли Час назад
В нормальном государстве правильным ответом было бы:
Выполнить все требования полицейского. А потом, если считаете, что права были нарушены, подать жалобу и обратиться в суд
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27k
Киры4 Час назад
Бидон жжёт)))
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17k
Alex PAW Час назад
у него сын педофил и коррупционер - никто не останавливает - так что не врет, хоть раз, для разнообразия
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14k
Shtoppi Час назад
<<Байден: «Если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой и тебя бы не остановили».>>
---------
железная логика белого джентльмена, потомка рабовладельцев.
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903
ruslan d 2 часа назад
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Fidel

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