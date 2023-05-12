Джо Байден вновь заблудился на сцене

Байден заявил, что в случае объявления дефолта США у всего мира наступят проблемы, однако они выиграют эту битву. Президент попрощался с залом и попытался покинуть сцену, однако у него возникли проблемы. Через несколько секунд к нему подоспел помощник, который указал правильное направление.