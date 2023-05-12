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Джо Байден вновь заблудился на сцене

Джо Байден вновь заблудился на сцене

Автор:
12 мая 2023 09:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Джо Байден   США   байден   в мире   видео   выступление   президент   сцена   
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Президент США Джо Байден с каждым днём становится всё больше похож на пародию Трампа. Во время недавнего выступления президент США не смог самостоятельно найти выход со сцены.

Байден заявил, что в случае объявления дефолта США у всего мира наступят проблемы, однако они выиграют эту битву. Президент попрощался с залом и попытался покинуть сцену, однако у него возникли проблемы. Через несколько секунд к нему подоспел помощник, который указал правильное направление.

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Метки: Джо Байден   США   байден   в мире   видео   выступление   президент   сцена   
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6  комментариев
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11k
kaboza Полчаса назад
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Feathery Минуту назад
Отпустите уже деда на покой - ему и так на кладбище уже давно прогулы ставят...
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Жирный бот 5 минут назад
В США, хоть обезьяну посади в кресло президента, ничего не изменится)
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Мафусаил 15 минут назад
Байден - это как Ельцын, только трезвый. Считаю точнее фразы нет, давно услышал, кстати)
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1k
raael13 18 минут назад
Это ещё раз доказывает, что президент США всего лишь декорация. Решают всё коллегиально, как политбюро в СССР.
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Том Сойер 36 минут назад
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