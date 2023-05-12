Джо Байден вновь заблудился на сцене

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Президент США Джо Байден с каждым днём становится всё больше похож на пародию Трампа. Во время недавнего выступления президент США не смог самостоятельно найти выход со сцены.
Байден заявил, что в случае объявления дефолта США у всего мира наступят проблемы, однако они выиграют эту битву. Президент попрощался с залом и попытался покинуть сцену, однако у него возникли проблемы. Через несколько секунд к нему подоспел помощник, который указал правильное направление.
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Метки: Джо Байден США байден в мире видео выступление президент сцена
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