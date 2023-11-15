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Школьники устроили велопрогулку по весьма тонкому льду

Школьники устроили велопрогулку по весьма тонкому льду

Автор:
15 ноября 2023 09:16
Метки: Видео   Тюмень   велопрогулка   опасно   тонкий лед   школьники   
949
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В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду.

Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день.


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Метки: Видео   Тюмень   велопрогулка   опасно   тонкий лед   школьники   
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5  комментариев
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25k
ЦСКА Час назад
А это родители....
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8k
vasilykopkov 19 минут назад
Дарвин одобряет...
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627
ruslan d 36 минут назад
Ну видимо все там нормально , ран не в первые так делают
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3k
Едондер пуп 41 минуту назад
Роскошный каток! Помню из детства, как наше озеро так же замерзло - без снега, с зеркальной поверхностью. Я ходил и смотрел на зелёные пузырьки подо льдом и на маленьких окуньков. Был ещё мал, на коньках не умел кататься, а большие пацаны становились лицом к ветру, распахивали верхнюю одежду и катились вперёд спиной под таким парусом вдаль))
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38k
russger 46 минут назад
Нам бы за такое тааак всыпали
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