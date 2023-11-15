Школьники устроили велопрогулку по весьма тонкому льду

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В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду.
Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день.
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Метки: Видео Тюмень велопрогулка опасно тонкий лед школьники
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