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Школьники радуются первому снегу

Школьники радуются первому снегу

Автор:
18 ноября 2022 10:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   рисунок   снег   школьники   
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Ничего необычного, просто дети встречают зиму и "рисуют" на снегу. Вот он пример слаженной командной работы!
Проходят годы, сменяются поколения, но страсть к вытаптыванию различных посланий остаётся неизменной.

Хотели, наверное, ножницы нарисовать. Не получилось.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   рисунок   снег   школьники   
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6  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
да..в школьных учебниках советских..часто можно было найти такое изобразительное "искусство")
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5k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
Кто на что учился
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2k
AVATAR 10 минут назад
Вчера выпал снег. У меня вчера во дворе девочка нарисовала на нескольких машинах слово "Ж0ПА". Хотел сфоткать из окна, да передумал.
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16k
seller-k 16 минут назад
x.y.й.дожники...
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4k
Сергей Семенов 44 минуты назад
Дети рисуют ножницы! Просто из-за плохо припаркованной машины негде было нарисовать лезвия.
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23k
Serg2001 Час назад
Озвучка дает +100500 этому ролику...)
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Дмитрий

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