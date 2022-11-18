Школьники радуются первому снегу

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Ничего необычного, просто дети встречают зиму и "рисуют" на снегу. Вот он пример слаженной командной работы!
Проходят годы, сменяются поколения, но страсть к вытаптыванию различных посланий остаётся неизменной.
Хотели, наверное, ножницы нарисовать. Не получилось.
Хотели, наверное, ножницы нарисовать. Не получилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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