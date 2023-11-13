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В Перми злоумышленники попытались похитить лифт из подъезда жилого дома

В Перми злоумышленники попытались похитить лифт из подъезда жилого дома

Автор:
13 ноября 2023 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: В Перми   Видео   ЧП   воры   забавно   злоумышленники   лифт   люди   
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Воров засекли по камерам видеонаблюдения в подъезде. Однако они успели забрать в автомобиль несколько конструкций лифта.

«В Перми злоумышленники попытались похитить лифт из подъезда жилого дома. Инцидент стал достоянием общественности благодаря камерам видеонаблюдения. Воришки действовали быстро и достаточно эффективно», — сообщает телеканал «Рен-ТВ».


Уточняется, что воры погрузили несколько конструкций лифта в автомобиль, но уехать не успели. Что они пытались сделать с лифтом, неизвестно. URA.RU направило запрос в УВМД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

Источник:

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Метки: В Перми   Видео   ЧП   воры   забавно   злоумышленники   лифт   люди   
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5  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
Куда? Всем ворованным металлическим предметам уже 30 лет одна дорога.
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22k
Mike Miller 3 минуты назад
В 90-х у нас была история. В нашем подъезде сперли двигатель от лифта. А в соседнем доме в одном из подъездов сперли трос.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
причем ворованный лифт пытались увезти на угнанном трамвае, а когда их окружили пытались скрыться при помощи фуникулера
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