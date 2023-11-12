В подмосковье мигранты сначала устроили ДТП, а потом начали бросаться на очевидцев в присутствии полицейских

Странное из подмосковной Малаховки. Сообщают, что вчера приезжие спровоцировали ДТП, в нём помяли две машины. Приехала полиция и тут виновники аварии повели себя необычно, их не смутило даже присутствие силовиков.

Сначала один из них как следует врезал ногой по машине очевидца или пострадавшего в ДТП, это в видео не уточняется. Хулигану не понравилось, что мужчина вытащил телефон и начал снимать. А потом и вовсе полез на него с требованием немедленно прекратить запись.

Но мужик не испугался и снимать продолжил. Заодно весьма эмоционально высказался о виновниках ДТП. Как он заявил - эти ребята явно перебрали с алкоголем.