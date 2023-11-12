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В подмосковье мигранты сначала устроили ДТП, а потом начали бросаться на очевидцев в присутствии полицейских

В подмосковье мигранты сначала устроили ДТП, а потом начали бросаться на очевидцев в присутствии полицейских

Автор:
12 ноября 2023 19:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ДТП   Малаховка   Подмосковье   авария   драка   мигранты   очевидец   полицейские   приезжие   
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Всё снимали на камеру - но хулиганов это не особо смутило.

Странное из подмосковной Малаховки. Сообщают, что вчера приезжие спровоцировали ДТП, в нём помяли две машины. Приехала полиция и тут виновники аварии повели себя необычно, их не смутило даже присутствие силовиков.

Сначала один из них как следует врезал ногой по машине очевидца или пострадавшего в ДТП, это в видео не уточняется. Хулигану не понравилось, что мужчина вытащил телефон и начал снимать. А потом и вовсе полез на него с требованием немедленно прекратить запись.

Но мужик не испугался и снимать продолжил. Заодно весьма эмоционально высказался о виновниках ДТП. Как он заявил - эти ребята явно перебрали с алкоголем.

МВД проводит проверку инцидента и устанавливает все обстоятельства.

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Метки: Видео   ДТП   Малаховка   Подмосковье   авария   драка   мигранты   очевидец   полицейские   приезжие   
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22  комментария
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391k
Алексей 2 часа назад
бородач? понять и простить......... в кишлак на родину
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20k
anpetrof 10 минут назад
Дикие люди, дети гор... В 24 часа в родной аул!
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10k
Пётр 12 минут назад
Блин ребята...у вас там чего дали отмашку, или как? Ну по два поста за день про мигрантов я хз?
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0
Пётр 21 минуту назад
В кишлак, согласен. Очень до__я их организовалось на нашей земле. На НАШЕЙ земле.
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751
Николай 21 минуту назад
прям по заголовку уже можно ванговать, что героями истории будут безнациональные бородачи(((( вот я человек спокойный и даже добрый по натуре, но даже мне уже охота выпестить их всех из страны, прям абсолютно не оглядываясь на методы, можно и вилами в товарные вагоны скирдовать и в родные аулы... достали уже!
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ценные "иностранные специалисты". Это с подачи Хуснуллина Марата Шакирзяновича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации этих зверьков сотнями тысяч в Россию завозят?
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1k
Лебовски Полчаса назад
Маленький вопрос. Милиция ведет себя вяло - их толкают, ругаются с ними, игнорят, шатаются, могут причинить вред окружающим и тд. Что мешает применить меры? Видимо нет воли у милиции положить всех на асфальт, либо просто нет "Д" на это. Уверен и вооружены всего скорее. Печально.
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15k
info-kozirev 48 минут назад
Выбить битой мозги этому клоуну,по другому с ишаками с гор никаких разговоров вести не нужно,все равно ни к чему это не приведет.
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9k
Дмитрий 53 минуты назад
Цыгане?
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22k
babuby Час назад
Цыгане?
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5k
Горожанин Час назад
Показательно. Полицейские как дети, ничего не могу сделать. Неужели нельзя принять ясные и четкие правила: если не выполняются законные требования полиции - значит, можно открывать огонь на поражение. Иначе вот этот государственный цирк так и будет продолжаться.
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10k
hairov Час назад
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1k
Страж Час назад
Опять чурбанье.
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
безнациональные вешалки для бороды,чемодан-вокзал-кишлак!
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
А потом чурбаньё с муфтием удивляются: а чего это их так не любят? Ведь, наверное, в странах Кавказа или Средней Азии приезжие русские тоже толпой кидаются на одного, оскорбляют местных девчонок, да?
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Случайно не муфтий был за рулём?
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
А что уточнять, откатать пальчики на лапках, в клетку и домой мартышек.
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