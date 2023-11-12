В подмосковье мигранты сначала устроили ДТП, а потом начали бросаться на очевидцев в присутствии полицейских

Всё снимали на камеру - но хулиганов это не особо смутило.
Странное из подмосковной Малаховки. Сообщают, что вчера приезжие спровоцировали ДТП, в нём помяли две машины. Приехала полиция и тут виновники аварии повели себя необычно, их не смутило даже присутствие силовиков.
Сначала один из них как следует врезал ногой по машине очевидца или пострадавшего в ДТП, это в видео не уточняется. Хулигану не понравилось, что мужчина вытащил телефон и начал снимать. А потом и вовсе полез на него с требованием немедленно прекратить запись.
Но мужик не испугался и снимать продолжил. Заодно весьма эмоционально высказался о виновниках ДТП. Как он заявил - эти ребята явно перебрали с алкоголем.
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МВД проводит проверку инцидента и устанавливает все обстоятельства.
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Журналюги заставляют бидняшшек бе-ковать.