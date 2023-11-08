Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки

Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать

В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси

В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине

«Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции

Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России

"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику...