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Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки

Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки

Автор:
08 ноября 2023 17:57
Сообщество : Таксисты
Метки: Александр Хинштейн   Алексей Текслер   Видео   Челябинская область   запрет   маршрутка   мигранты   приезжие   такси   
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Приезжих не пустят за руль уже со следующего года.

Алексей Текслер - губернатор Челябинской области.

Сегодня глава региона выпустил постановление, запрещающее мигрантам водить такси и маршрутки:

Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами… на территории Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и в междугородном сообщении. Распространить запрет на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями.

Документ вступит в силу с 1 января. А у челябинских работодателей есть время до 1 марта 2024-го, чтобы «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением».

Об этой инициативе губернатора Челябинской области высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он привёл в пример Тольятти, где мигрант оскорбил женщину в общественном транспорте. Вскоре хулигана задержали.

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Метки: Александр Хинштейн   Алексей Текслер   Видео   Челябинская область   запрет   маршрутка   мигранты   приезжие   такси   
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11  комментариев
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24k
ЦСКА Полчаса назад
Это хороший пример не только для 63го региона, а для всей страны и не только для такси и маршруток! Все что происходит, напоминает какой то абсурд! На фото реально моя поликлиника....Таджик-кардиолог ведет себя хуже водилы мусоровоза! Жалуются все! А в рейтинге одни плюсы...
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31k
Владимир 12 минут назад
Даешь такое в каждый в каждый регион. Эти чуреки очень любят включить голосовую связь и ехать по телефону трындеть. Они ни привил не знают, ни маршрутов. Их тупо нельзя пускать на такие работы.. Сколько уже было аварий с ними.. А всем пофигу.
Понятно, что русским водителям надо будет платить больше, они не согласятся на 15 тысяч и жить в гараже. Ну так извините..
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10k
BarOb 18 минут назад
Даёшь Текслера в каждый регион!
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6k
livaneth Полчаса назад
Чеченцы и Дагестанцы являются Российскими гражданами. На них запрет не распространяется. Впрочем, они таксистами и не работают.
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194
antoshka77 livaneth 7 минут назад
все работают..
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92k
Херанука Паибалу 45 минут назад
Подорожает проезд
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