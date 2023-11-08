Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки

Приезжих не пустят за руль уже со следующего года.
Алексей Текслер - губернатор Челябинской области.
Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами… на территории Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и в междугородном сообщении. Распространить запрет на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями.
Документ вступит в силу с 1 января. А у челябинских работодателей есть время до 1 марта 2024-го, чтобы «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением».
Об этой инициативе губернатора Челябинской области высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он привёл в пример Тольятти, где мигрант оскорбил женщину в общественном транспорте. Вскоре хулигана задержали.
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Понятно, что русским водителям надо будет платить больше, они не согласятся на 15 тысяч и жить в гараже. Ну так извините..