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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 914 постов • 43 подписчика подписаться
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В Турции двое азербайджанцев погибли при попытке ограбить украинца

В Турции двое азербайджанцев погибли при попытке ограбить украинца

Автор:
12 ноября 2023 09:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   конфликт   люди   людия   негатив   ограбление   смерть   
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Всё началось с того, что к сидевшему в своей машине украинцу по имени Дмитро Ц. подъехали на мотоцикле два азербайджанца — Мурат О. и Эльнур Б. Один из них разбил окно со стороны водителя, направил на него пистолет и выхватил сумку, в которой было 35 тысяч евро.

После этого нападавшие попытались скрыться, но ограбленный турист развернул автомобиль, догнал и сбил их. Оба грабителя погибли. Гражданин Украины находится под арестом.


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Метки: Турция   конфликт   люди   людия   негатив   ограбление   смерть   
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13  комментариев
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920
Александр 2 часа назад
Вряд ли турист, 35000 евро всё-таки, хотя всякое может быть. Ну а ссаным уркаганам - вполне достойная смерть.
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15k
Kucher 8 минут назад
Вот тот редкий момент, когда хохла можно похвалить.
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30k
Aqueronte 12 минут назад
Жаль что они погибли. Было бы неплохо если б они просто остались живыми но парализованными от шеи.
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2k
Дмитрий 20 минут назад
Новость в которой прекрасно всё..
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
как эти три гражданина вообще..очутились в Турции..история умалчивает.
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8k
Ntvl Час назад
по наводке работали, полюбому.
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19k
Андрей Час назад
Картина маслом "Преступление и наказание".
8 лет назад было видео, где мужик по улицам гонял барсеточников, которые деньги из машины подрезали.

Ссылка youtu.be
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57k
Опиум для народа Час назад
Погибают герои. Эти сдохли.
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37k
Dobry vojak Svejk Час назад
В этой новости прекрасно всё )
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