В Турции двое азербайджанцев погибли при попытке ограбить украинца

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Всё началось с того, что к сидевшему в своей машине украинцу по имени Дмитро Ц. подъехали на мотоцикле два азербайджанца — Мурат О. и Эльнур Б. Один из них разбил окно со стороны водителя, направил на него пистолет и выхватил сумку, в которой было 35 тысяч евро.
После этого нападавшие попытались скрыться, но ограбленный турист развернул автомобиль, догнал и сбил их. Оба грабителя погибли. Гражданин Украины находится под арестом.
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8 лет назад было видео, где мужик по улицам гонял барсеточников, которые деньги из машины подрезали.