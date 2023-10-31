Школьник выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы

888
1
1
А родителям ребята рассказали драматическую историю о нападении хулиганов в балаклавах. Но не учли, что везде установлены камеры.
Неудачное баловство обошлось ожогом роговицы и ссадиной на носу. Школьника забрали в больницу. А в деле теперь разбирается полиция и прокуратура.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя
- Конфликт диджея с посетителем мероприятия
- Женоненавистник получил по заслугам
- В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"
- Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами
Новости партнёров
реклама
"Пушки замечательны - а Идиоты нет! И когда эти две вещи совмещаются - мы получаем лауреата премии Дарвина"
- Знай свою цель и что за ней
- Никогда не направляй ствол на то во что не собираешься стрелять
- Не держи палец на спусковом крючке если не собираешься стрелять
- Обращайся с любым оружием как с заряженным
всё просто, но идиоты этого не поинмают
И выкручивать гильзу стал... точно сигнал.