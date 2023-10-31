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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 867 постов • 43 подписчика подписаться
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Школьник выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы

Школьник выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы

Автор:
31 октября 2023 09:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   выстрелил в лицо   конфликт   люди   негатив   новости   ракетница   школьник   
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А родителям ребята рассказали драматическую историю о нападении хулиганов в балаклавах. Но не учли, что везде установлены камеры.


Неудачное баловство обошлось ожогом роговицы и ссадиной на носу. Школьника забрали в больницу. А в деле теперь разбирается полиция и прокуратура.


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Метки: Видео   выстрелил в лицо   конфликт   люди   негатив   новости   ракетница   школьник   
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8  комментариев
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61k
pynh 44 минуты назад
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24k
ЦСКА Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Copycat 13 минут назад
ой бл..... как говорит Брендон Херера
"Пушки замечательны - а Идиоты нет! И когда эти две вещи совмещаются - мы получаем лауреата премии Дарвина"

- Знай свою цель и что за ней
- Никогда не направляй ствол на то во что не собираешься стрелять
- Не держи палец на спусковом крючке если не собираешься стрелять
- Обращайся с любым оружием как с заряженным

всё просто, но идиоты этого не поинмают
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Долбоё... Долбоё... Долбоё... Бища!!!
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4k
Владимир 36 минут назад
Д,Б.
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497
ruslan d 40 минут назад
Ну если просто баловались , то повезло , что с глазами остались ...
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5k
Lexx 40 минут назад
Что то "ракеты" я не увидел, только дым.
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