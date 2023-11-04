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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 883 поста • 43 подписчика подписаться
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В Санкт-Петербурге мужчина разгромил кафе и напал на сотрудников

В Санкт-Петербурге мужчина разгромил кафе и напал на сотрудников

Автор:
04 ноября 2023 11:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в Санкт-Петербурге   в мире   конфликт   люди   негатив   разгромил кафе   
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В Василеостровском районе неизвестный мужчина зашел в «Кафе Кебаб», расположенное в ЖК «Палацио». Там он разбил витрину и стеклянную дверь.

Также дебошир ударил продавщицу, за которую заступились её коллеги. Конфликт продолжился на улице, где психу с палкой противостояла девушка со шваброй. Прибывшие полицейские задержали агрессора.

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Метки: Видео   в Санкт-Петербурге   в мире   конфликт   люди   негатив   разгромил кафе   
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6  комментариев
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Разгромили "Кебаб". Не вижу ничего плохого. Эти черные жральни уже все заполнили, на каждом углу кебаб, шаверма ленд, кальяная. Я че @лять в Турции или Иране живу?
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53k
turyst 6 минут назад

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81
БАРАТ Полчаса назад
Культурная столица....
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Не любит мужик кебаб,что теперь делать !
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567
стеклоВАТА 40 минут назад
поддерживаю психа.
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5k
Alex Час назад
Сжечь надо было к х**ям этот кебаб
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