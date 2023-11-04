В Санкт-Петербурге мужчина разгромил кафе и напал на сотрудников

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В Василеостровском районе неизвестный мужчина зашел в «Кафе Кебаб», расположенное в ЖК «Палацио». Там он разбил витрину и стеклянную дверь.
Также дебошир ударил продавщицу, за которую заступились её коллеги. Конфликт продолжился на улице, где психу с палкой противостояла девушка со шваброй. Прибывшие полицейские задержали агрессора.
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