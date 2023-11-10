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Выдры лакомятся креветками

Выдры лакомятся креветками

Автор:
10 ноября 2023 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   выдры   животные   креветки   позитив   
895
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Сделайте перерыв и посмотрите, как выдры с большим аппетитом кушают морепродукты.

Выдры устроили перекус. Кто заберёт последнюю, тот и моет посуду?

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Метки: Видео   Еда   выдры   животные   креветки   позитив   
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7  комментариев
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
А выдры в гетрах?
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В недрах тундры
Выдры в гетрах
Тырят в вёдра
Ядра кедров!

Выдрав с выдры
В тундре гетры
Вытру выдрой ядра кедров
Вытру гетрой выдре морду

Ядра в вёдра
Выдру в тундру!
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5k
Григорий 24 минуты назад
точилки))))
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17k
banzai7 Час назад
Ещё бы пивком запивать)
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25k
Сибиряк Час назад
на их месте должен был быть я!
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Dobriy drug

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