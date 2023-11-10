Выдры лакомятся креветками

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Сделайте перерыв и посмотрите, как выдры с большим аппетитом кушают морепродукты.
Выдры устроили перекус. Кто заберёт последнюю, тот и моет посуду?
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