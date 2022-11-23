Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки

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Зима – нелегкое время для птиц. Автор видео решил порадовать пернатых лесных жителей и принёс им разные вкусняшки. Трапезу грациозных птиц он запечатлел на видео.
Когда почувствовал себя диснеевской принцессой
В видео можно увидеть пушистого дятла, самку красного кардинала и острохохлую синицу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2) Самка красного кардинала
3) Каролинский поползень
4) Другой подвид кардинала
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их- не счесть
Видеть тяжело, а ведь в нашем
Сердце есть и для птиц тепло!
Приучите птиц в мороз
К своему окну- что б без песен
Не пришлось нам встречать весну! (А. Яшин)