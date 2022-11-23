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Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки

Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки

Автор:
23 ноября 2022 11:46
Сообщество : Животные
Метки: Еда   видео   животные   интересно   лакомство   позитив   птицы   
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Зима – нелегкое время для птиц. Автор видео решил порадовать пернатых лесных жителей и принёс им разные вкусняшки. Трапезу грациозных птиц он запечатлел на видео.

Когда почувствовал себя диснеевской принцессой

В видео можно увидеть пушистого дятла, самку красного кардинала и острохохлую синицу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   видео   животные   интересно   лакомство   позитив   птицы   
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5  комментариев
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562k
АРОН Час назад
Фантастика какая-то!
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9k
Dabus Минуту назад
1) Пёстрый дятел
2) Самка красного кардинала
3) Каролинский поползень
4) Другой подвид кардинала
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51k
smakido 54 минуты назад
"Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их- не счесть
Видеть тяжело, а ведь в нашем
Сердце есть и для птиц тепло!
Приучите птиц в мороз
К своему окну- что б без песен
Не пришлось нам встречать весну! (А. Яшин)
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791
Пашка Час назад
Очень красиво! Slow-mo добавляет прелести этому видео :)
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4k
Александр Николаевич 2 часа назад
Классные птички! Вот и кискин солидарен...
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